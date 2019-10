Připravte si fotoaparáty, je tu FotoŠkoda Fest!

Půlrok utekl jako voda a opět se přiblížil svátek všech fotografů, FotoŠkoda Fest! Od 4. do 10. listopadu se opět budete moci v prostorách paláce Langhans setkat s kolegy fotografy, inspirovat se a nabrat zkušenosti od známých tváří na více než 150 workshopech a přednáškách, zahřát se výbornou kávou a posilnit se něčím dobrým k zakousnutí.

Registrace jsou v plném proudu od 14. října, takže neváhejte, ať vám místo na vašich vytipovaných akcích nezabere někdo jiný!

7 dní zasvěcených fotografii

Přijďte do paláce Langhans vytvořit fantastickou atmosféru nabitou radostí ze získání nových poznatků a zkušeností, nadšení ze setkání se starými přáteli i novými kolegy ve fotografické branži a touhou podnikat dobrodružnou cestu za stále lepšími fotografiemi.

V programu najdete více než 150 workshopů a přednášek, vy si zatím můžete smazat fotky z karet, nabít baterky do foťáku a důkladně vyčistit objektivy, protože co nevidět už vám bude začínat první akce v programu. Tradičně si budete moci vyzkoušet také žhavé novinky ze světa fototechniky nebo se nechat zanést do zcela nového fotografického žánru, který jste prozatím ještě nevyzkoušeli. A všichni moc dobře víme, že fantazii se meze nekladou.

Pokud vám mezi přednáškami vznikne volno, které budete chtít strávit na vlně fotografie, můžete zajít do Leica Gallery Prague, Czech Photo Centra nebo si prohlédnout výstavy v prostorách Centra FotoŠkoda.

Festival nabitý inspirativními osobnostmi

Během více než sto padesáti akcích se můžete potkat s řadou osobností napříč všemi fotografickými žánry. Fanoušci Instagramu zde možná naživo potkají některé své oblíbené tvůrce a přesvědčí se tak, že za digitální přezdívkou je skutečný fotograf! Doporučujeme prozkoumat program je opravdu z čeho vybírat 😊.

Kdo dřív přijde, ten víc fotí

Základní vstupné činí 490,- Kč a díky němu se dostanete na desítky workshopů, přednášek a třeba také zdarma na výstavy, o kterých byla řeč výše. Program si sestavujete sami - přesně tak, aby zapadl do vašeho časového plánu. Můžete tak do sebe nasát nové informace od velezkušených umělců i mladých nadějí fotografického světa přesně podle svého výběru a možností. A nebojte se, že by skončilo jen u planého řečnění, festival je především o praxi! Registrace startují už 14. října, tak si program předtím pořádně prostudujte, ať vám neuteče nic, co by vás mohlo zajímat.

Na #fotoskodafest to žije

I když jste na pravidelnou dávku fotografie na sociálních sítích už zvyklí, během FotoŠkoda Festu se budou otřásat v základech! Celých 7 dní budeme Facebook i Instagram FotoŠkoda sypat fotky z aktuálního dění, abyste mohli být v obraze, i když budete zrovna na jiném místě.

Fototechnika k otestování a vyzkoušení

Co by to bylo za festival pod střechou FotoŠkoda, kdybyste si nemohli vyzkoušet novou techniku během produktových prezentací i v rámci jednotlivých workshopů. Nebudou mezi nimi chybět renomované značky Canon, Fujifilm, Fomei, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony, Sigma, Hasselblad, Zeiss, DJI, Peak Design a další. Na specialisty všech těchto značek narazíte v prodejně celý týden, kde vám ukážou produkty, které cestou z továrny ještě nestačily vychladnout, i populární evergreeny, které zkrátka nikdy nezastarají. Na workshopech vám zase ukážou tipy a triky, na které jste při ovládání techniky ještě nepřišli.

A nebojte se při sychravém listopadovém počasí zahřát šálkem výtečné horké kávy z kavárny Člověka v tísni!

Na vás i vaše fotky se těší Tým Centra FotoŠkoda.

Program a registrace

fotoskodafest.cz