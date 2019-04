PRIM AVIATIK – pocta československému letectví

Jediný český výrobce hodinek PRIM, společnost ELTON hodinářská, přichází s první novinkou roku 2019, ve kterém slaví dvě významná výročí. Před 70 lety byl v Novém Městě nad Metují založen pobočný závod národního podniku Chronotechna pověřený vývojem a výrobou náramkových hodinek. V roce 1969 se podnik osamostatnil a získal jméno ELTON. Limitovaná edice PRIM AVIATIK je prvním modelem z nové modelové řady AVIATIK a zároveň první z novinek, kterými oslavíme spolu se svými zákazníky tradici výroby československých a později českých hodinek PRIM.

LIMITOVANÁ EDICE PRIM AVIATIK 50 ks

Hodinky a letectví k sobě neodmyslitelně patří již více než sto let. Své nezastupitelné místo měly zejména v počátcích letectví, kdy bylo nutné měřit délku doby letu. Přestože měl pilot často k dispozici hodiny na palubní desce, náramkové hodinky mu sloužily jako záložní ukazatel času. Padesátikusová limitovaná edice nových hodinek PRIM AVIATIK je poctou československému letectví. Svým designem se přibližuje jednoduchým a čitelným leteckým hodinkám, které se staly stavovským symbolem "lidí od letadel". Font indexů vychází z historie hodinek PRIM a zároveň odkazuje na původní fonty používané na tento typ hodinek.

Limitované edice hodinek PRIM jsou tradičně spojené s technickou či designovou novinkou vyvinutou novoměstskými konstruktéry. Nejinak je tomu i u hodinek PRIM AVIATIK. Specialitou je vnitřní otočná dvoubarevná luneta s 24hodinovým ukazatelem, kde čtvrtá ručka umožňuje po nastavení sledovat druhé časové pásmo GMT (Greenwich Mean Time). Úplně poprvé jsou u hodinek PRIM použity dvě korunky. Druhá korunka, na které je umístěn piktogram roztočené vrtule, slouží pro nastavení vnitřní otočné lunety. Titanové pouzdro ukrývá speciálně modifikovaný rhodiovaný mechanický strojek PRIM kal. 93-1 s ručním nátahem. Zadní víko zdobí nerezová vložka s vygravírovanou siluetou letounu Letov Š-2. Prototyp tohoto stroje byl vyroben v roce 1919, tedy přesně před sto lety. Šlo o první vojenské letadlo zkonstruované a sériově vyráběné v právě vzniklém Československu. Nápis "Vzduch je naše moře" na zadním dýnku hodinek PRIM AVIATIK odkazuje na dobové heslo československého letectví používané například v tisku k propagaci letectví.

Hodinovou ručku zdobí motiv pilotního odznaku, který byl v československé armádě zaveden v roce 1923 a používal se až do prvních poválečných let. O jeho proslulost se zasloužili letečtí akrobaté úspěšně reprezentující ve 30. letech československé letectvo na mezinárodních závodech a zejména pak letci, kteří po okupaci odešli bojovat do Francie, Velké Británie a Sovětského svazu. Stejný motiv je také na odznáčku, který je součástí speciálního balení limitované edice.

www.prim.cz

Kontakt: Adéla Dittmannová, Tisková mluvčí ELTON hodinářská, a.s.

M +420 737 650 721; adela.dittmannova@prim.cz