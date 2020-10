PRAMARK na poli průmyslového značení již více jak 20let.

Jakým vývojem prošel segment průmyslového značení, metody pro zajištění tracebility výrobků.

Společnost PRAMARK s.r.o. je historickým dodavatelem systémů průmyslového značení od roku 2000. Za zrodem obchodního modelu stál francouzským kapitál. Z tohoto logicky vyplívá orientace na převážně francouzské dodavatele od samého počátku existence. V roce 2013 přešla společnost PRAMARK prodejem 100% obchodního do českých rukou, a to do holdingové skupiny FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost. Změna vlastníka přinesla nový impuls v rozvoji společnosti. V roce 2013 byla dokončena stavba nové provozovny ve Slaném, za 2 roky byla přistavěna další část skladové haly.

PRAMARK zaváděl nové standardy v oblasti průmyslového značení. Na úplných počátcích stálo dost úsilí a času změnit myšlení a zažité návyky v tradičních českých strojírenských firmách. Příkladem může být zavádění z dnešního pohledu primitivních metod průmyslového značení pomocí kuličkových popisovačů pro popis oceli. Běžné bylo používání plechovky s barvou a štětcem. Zvyk je železná košile a tak v některých firmách trvalo i několik let než si uživatelé připustili, že neustále rozlitá barva, zaschlé štětce a celkově vysoká spotřeba se dá nahradit kuličkovým popisovačem v tubě. Výsledek se dostavil a dnes lze tvrdit, že se těžko najde firma, kde by se používala plechovka barvy a štětec. Důvod je prostý - komfort používání a současně ekonomická stránka.

Sortiment ve svých počátcích startoval na základních technikách průmyslového značení, jako jsou průmyslové popisovače, razidla a elektrochemické značení. Velmi brzy nastoupily i pokročilejší technologie jako číslovací hlavy, razící lisy, vypalovačky do dřeva, gravírovací pera, technologie pevného inkoustu, mikroúderové značení až po technologický vrchol v podobě popisovacích laserů. Mimo technologií průmyslového značení se stal PRAMARK výhradním distributorem orbitálních / radiálních nýtovacích strojů značky GUILLEMIN, lisů značky EMG a vyjiskřovaček zalomených nástrojů DESINTEGRARC. Dnes je PRAMARK distributorem značky MARKAL - průmyslové popisovače a výhradním distributorem značek BGI ( razidla, vypalovačky), TECHNOMARK ( mikroúderové značení + popisovací lasery), ES TECHNOLOGY ( popisovací lasery ), SOMAUT ( razící a odvalovací lisy ) MECAGRAV ( číslovací hlavy ), FRAMARK ( elektrochemické značení ).

V současné době jsou v segmentu průmyslového značení technologickým tahounem laserový popis a mikroúderová technologie. Konvenční metody značení klasickou ražbou jsou čím dál častěji nahrazovány laserem a mikroúderem ( dot pin marking ). To však neznamená, že klasická ražba již nemá své místo na trhu. Jsou aplikace, kde ražba zůstává nejefektivnější, nejrychlejší a současně nejlevnější metodou značení.

V letošním roce byly spuštěny nové e-shopy s průmyslovými popisovači značky MARKAL pro český, polský i slovenský trh. Jedná se o www.markal-obchod.cz www.markal-shop.pl a www.markal-shop.sk. Jedná se o e-shopy primárně určené pro B2B.

