Prague Lions míří na galashow parkuru. Vstupenky mizí

Český tým Prague Lions figuruje po pěti závodech seriálu Global Champions League na osmém místě - a míří mezi elitu, která se představí v prosincové galashow světového parkuru Global Champions Prague PlayOffs 2018. Vstupenky na akci je možné zakoupit v síti Ticketportal.

Prague PlayOffs 2018 je nový formát závodů zařazených do prestižní světové série Global Champions s rekordní celkovou dotací bezmála 12 milionů eur. Od 13. do 16. prosince se v O2 areně představí šestnáct nejlepších týmů a šestnáct nejlepších jezdců seriálu. Po úvodní části letošního seriálu Global Champions figurují Pražští lvi mezi nejlepšími - druhý závod na Miami Beach dokonce vyhráli, v nedávném pátém podniku v Hamburku skončili na dvanácté pozici a celkově jsou osmí.

Kvalitní výsledky se promítají i v prodeji vstupenek. "Zájem fanoušků o Prague PlayOffs je opravdu veliký a vstupenky na galashow světového parkuru se velmi rychle prodávají. Pravděpodobnost účasti našeho týmu Prague Lions v prosincových Playoffs je nyní velmi vysoká," řekl Jan Andrlík, předseda organizačního výboru.

Ceny denních vstupenek na Prague PlayOffs v 1. kategorii, tzn. do 1. patra O2 areny, se pohybují od 1290 Kč do 1990 Kč. Denní vstupenky do 4. patra lze zakoupit od 490 Kč do 990 Kč.

Kromě denních vstupenek jsou připraveny zvýhodněné balíčky vstupenek na všech pět programových bloků v hodnotě od 2090 Kč do 6990 Kč. "Kupující v tomto případě obdrží balíček pěti samostatných vstupenek. Ty jsou přenosné, tudíž kupující si může užít celý čtyřdenní program sám, nebo se může o vstupenky podělit v rámci rodiny či přátel," upřesnil Andrlík.

Parkurová galashow v pražské O2 areně nabídne každý den něco, co zajisté stojí za zhlédnutí. "Čeští fanoušci si určitě nebudou chtít nechat ujít čtvrteční program, neboť právě tento den budou mít při čtvrtfinále Super Cupu největší pravděpodobnost vidět v akci domácí tým Prague Lions," konstatuje Jan Andrlík.

Sobota je jediným dnem, jenž je rozdělen do dvou samostatných bloků. Dopoledne bude atraktivní především pro rodiny s dětmi a ty, co chtějí fandit více českým jezdcům v rámci nižší kategorie soutěží. "Dopolední soutěže uzavře pestrý show program. Děti s výškou do 140 centimetrů mají navíc na tuto část 50% slevu ze vstupného," upozornil Andrlík. V odpoledním bloku bude největším magnetem Super Grand Prix jednotlivců, do níž se kvalifikuje 16 nejlepších jezdců z předešlých závodů světové série Longines Global Champions Tour.

Neděle již bude především ve znamení velkého finále týmového Super Cupu, vrcholné soutěže celého prodlouženého parkurového víkendu v Praze.

Veškeré podrobnosti o programu najdete na adrese www.pragueplayoffs.com.