Práce, která dává finanční a časovou nezávislost – a hlavně vás baví

Kariéra ve finančním poradenství láka dnes stále více lidí. Jaké výhody taková práce má?

Řada z nás nyní stojí na životní křižovatce - dosavadní zaměstnání je nejisté nebo nás přestalo naplňovat a hledáme obor a firmu, která by nám umožnila restart kariéry. O tom, jak si vybudovat novou kariéru a získat práci, která vás baví, jsme si povídali s Vladimírou Knoflíčkovou, regionální ředitelkou ve Fincentrum & Swiss Life Select, která se za třináct let vypracovala na úspěšnou a respektovanou finanční poradkyni.

Proč jste se rozhodla vyměnit relativně "teplé místečko" v bance za kariéru ve finančním poradenství?

Hledala jsem zajímavou příležitost, jak začít podnikat a postavit se na vlastní nohy. Po vysoké škole jsem nastoupila do České spořitelny, kde jsem v průběhu dvaceti let zažila zajímavou profesní kariéru. Ale byla to stále pozice zaměstnance. Chtěla jsem udělat životní změnu a nelituji. Ve Fincentru působím už 13 let. Je to zajímavá a kreativní práce, která dává finanční a časovou nezávislost, prestiž a uznání, ale stále platí jedno přísloví - "Bez práce nejsou koláče."

Už jste se asi setkala s tím, že se někteří staví k finančnímu poradenství s nedůvěrou. Proč do toho jít?

Většina lidí si pod pojmem finanční poradce představí člověka, který umí sjednat finanční produkty, upraví jim smlouvy. Podstata práce finančního poradce je však jiná. Profesionální poradce je jakýmsi finančním koučem či mentorem. Provází klienta na jeho finanční cestě životem a pomůže mu například zajistit budoucí příjmy, dosáhnout splnění jeho životních cílů, pomůže mu finančně zajistit stáří. Zkušený poradce umí pokládat vhodné otázky a klient si díky tomu uvědomí, co od života chce a co ho v životě čeká. Dobrý poradce vidí v těchto životních cílech souvislosti, z nichž vzniká finanční plán.

A proč do toho jít? Myslím si, že je důležité mít zaměstnání, které vás bude bavit, uspokojovat a motivovat. A to finanční poradenství splňuje. Pokud tedy hledáte práci, která vás bude bavit, dá vám volnost a máte možnost si vydělat zajímavé peníze - běžte určitě do toho!

Ne každý si však věří a může mít obavy vzít život do svých rukou. Co pomohlo vám?

Při startu mi pomohlo Fincentrum a jeho firemní kultura, kdy nováčkové vždy dostanou pomocnou ruku při rozjezdu podnikání. Kvalita, servis, svoboda, to bylo a je to hlavní, co mě utvrzovalo a utvrzuje, že jsem se rozhodla správně k odchodu z banky a zaměstnaneckého poměru.

Co je podle vás podstatou práce finančního poradce?

Je to obor, ve kterém se člověk stále učí. Nejde jen o finanční produkty, které v průběhu let prochází velkými změnami. Ale baví mě, že podstatou mé práce je především být "finančním průvodcem" v životě klientů. Potřeby, sny a životní situace mých klientů se stále mění, a na to je třeba umět reagovat a naučit se klientům rozumět, vnímat je, umět s nimi komunikovat, být psychologem.

Za dobu působení ve Fincentru vám "prošla" rukama jistě řada klientů. Utkvěl vám v paměti nějaký zajímavý životní příběh?

Těch je řada. Například jsme pomohla jedné klientce s řešením vážné zdravotní situace a pomohla ji získat výplatu několika milionů z pojištění. To ji umožnilo řešit další pracovní a rodinný život. A co mě těší nejvíc - z klientky je nyní má výborná kamarádka. A o její finance se samozřejmě starám dál.

Jiné bývalé klientce jsme pomohla zase k nové kariéře exkluzivního poradce. Do finančního poradenství jsem ji přivedla ze zcela jiného oboru a pomohla jí tak nastartovat její podnikání.

