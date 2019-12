Povlečení s motivy oblíbených hrdinů vašich dětí

Vánoce jsou za rohem a Ježíšek si láme hlavu s tím, co dětem nadělit. Přeci nedonese jen samé hračky, které za pár týdnů budou ležet v koutě. Chtělo by to i něco praktického, užitečného. Co třeba povlečení s motivy oblíbených hrdinů?

My jsme si o tom v dětství mohli nechat leda zdát. Naše dětské povlečení na sobě mělo leda nějaká zvířátka, panenky, princezny a autíčka. Ale pohádkové hrdiny? Dneska je to jinak, dopřejme tedy dětem průvodce do říše snů v podobě oblíbené postavičky. Jaké pohádky jsou u dětí "v kurzu"? Zapomeňte na Popelku, Jen počkej zajíci, Boba a Bobka nebo Rákosníčka. Dneska malé děti koukají na Mášu a medvěda, Tlapkovou patrolu, Mašinku Tomáše, Požárníka Sama, Prasátko Pepinu a Ledové království. Že se vám tyhle pohádky moc nelíbí? Nic s tím nenaděláte. Povlečení s jejich obrázkem ale děti potěší. Dobrou zprávou je, že s rostoucím věkem se oblíbení hrdinové mění. I když, možná to až tak dobrá zpráva není. Princezny a autíčka vystřídá Spiderman, Ironman, Star Wars a další. Náš tip: Moderní a mezi dětmi oblíbené je i povlečení s 3D potiskem Je originální, jde s dobou a skvěle vypadá. Co takhle usínat ve společnosti krásného ježka, bílého koně na louce plné levandulí, koťátkem s modrýma očima, bagru nebo odvážného horolezce? Foto: komerční článek Nejen na motivu ale záleží Dětem se to těžko vysvětluje, ale je ještě něco mnohem důležitějšího, podle čeho vybrat povlečení než jen motiv . Pro klidný spánek je zásadnější volba materiálu. U povlečení pro děti to platí dvojnásob, protože dětská pokožka je mnohem citlivější a náchylnější k podráždění než pokožka dospělých. Co musí povlečení pro děti splňovat? Povlečení musí být vhodné pro děti .

Mělo by být označeno certifikátem Öko-Tex .

Mělo by snést i častější praní .

Materiál, ze kterého je vyrobené, musí být prodyšný, savý a jemný. Náš tip: Při výběru povlečení dbejte i toho, zda dítě netrpí astmatem, alergií, nebo ekzémem. Čtěte také: 5 tipů, jak vybrat dětské povlečení Jaký materiál se hodí pro děti? Nejlepší je klasická bavlna. Snese časté praní při vysokých teplotách, je prodyšná, savá a jemná. Nevýhodou je, že se mačká a dlouho schne. Dalším oblíbeným materiálem pro dětské povlečení je mikrovlákno. Povlečení, ve kterém se nezabydlí ani roztoči je hebké a jemné jako pírko, antibakteriální, rychle schne a snadno se udržuje. Pro osoby, které trápí kožní potíže je ideální krepové povlečení. Zachovalo si všechny vlastnosti bavlny, ale nemačká se, ani nežehlí. To je dokonce přísně zakázáno.