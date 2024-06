Potřebuje vaše podnikání finanční injekci? Máme řešení

Posunout podnikání na další úroveň patří mezi cíle většiny podnikatelů. Často se s tím ale pojí i jedna velká překážka – nedostatek financí. A jejich sehnání nebývá jednoduché. Naštěstí existuje flexibilní, jednoduché a dostupné řešení.

Kdy potřebuje podnikatel finanční injekci?

V podnikání je někdy potřeba jednat rychle a pružně reagovat na příležitosti, které se naskytnou. Podívejme se na několik situací, kdy se podnikatel neobejde bez finanční injekce:

Růst: Chcete rozšířit výrobu, nabídnout nové služby nebo expandovat na nové trhy? To vše si žádá vybavení, technologie, marketing a lidské zdroje.

Modernizace vybavení: Nové technologie vám pomohou zefektivnit výrobu, snížit náklady a nabídnout zákazníkům lepší služby.

Sezónní výkyvy: Mnoho oborů se potýká se sezónností a s ní spojenými výkyvy v tržbách. Finanční rezerva vám pomůže překlenout slabší období a udržet chod firmy i v náročnějších měsících.

Marketing a propagace: Investice do online i offline reklamy, brandingu a komunikace se zákazníky je v dnešní době klíčová.

Jak a kde získat finanční injekci pro podnikání?

Ať už se jedná o některou z výše zmíněných situací, nebo potřebujete finance do podnikání z jiného důvodu, máte několik možností.

Ideální samozřejmě je mít rezervu. Pak vás výše zmíněné situace nemohou překvapit ani zaskočit.

Pokud dostatečnou rezervu nemáte, je tu další možnost, a to přizvat do svého podnikání nového obchodního partnera nebo investora. Ne pro každého je ale tato varianta přijatelná. Znamená to totiž, že vaše podnikání už přestává být pouze vaše. S novým partnerem či investorem se musíte dělit nejen o zisk, ale také podílet se na rozhodování.

Další možností je peníze si půjčit. Vaší povinností je pak sice půjčku splatit, ale vaše podnikání je i nadále pouze vaše.

Podnikatelská půjčka jako řešení

Pokud tedy nemáte dostatek financí a netoužíte se o své podnikání s nikým dělit, právě pro vás je připravená podnikatelská půjčka s nízkými splátkami a rychlým schválením. S variantou PR půjčka můžete získat 115 000 Kč s dobou splatnosti 36 měsíců a měsíční splátkou pouhých 3 701 Kč. Úroková sazba je atraktivních 9,82 % p. a. a RPSN je 10,27 %.

Získat však můžete také půjčku od 30 000 Kč do 250 000 Kč. Půjčka je účelová, a je tedy potřeba doložit její využití pro podnikatelské účely.

Jaké výhody podnikatelská půjčka nabízí?

Jednoduché vyřízení: K žádosti potřebujete OP, bankovní účet, platné IČ a poslední dvě daňová přiznání.

Rychlost: Peníze na účtu máte nejpozději do druhého dne - vyplácí se čtyřikrát denně.

Nezajištěná půjčka: Neručíte svým movitým ani nemovitým majetkem.

Cashback: Už po prvním roce splácení můžete získávat peníze zpět.

Férový přístup: Vše víte ihned a neplatíte žádný poplatek za vyřízení ani schválení.

Ať už potřebujete financovat cokoliv, co posune váš byznys vpřed, s podnikatelskou půjčkou máte dveře otevřené.