Ponec a Thein Industry - nový život tradiční rodinné firmy

Alžběta Verzichová o řízení strojírenské firmy a vstupu rychle rostoucího hráče na trhu

Alžběta Verzichová převzala řízení české strojírenské firmy poté, co se původní majitelé - sourozenci Poncové - rozhodli firmu prodat. Kupujícím byl Tomáš Budník, zakladatel investiční skupiny Thein. Ponec byl jeho první firmou, kterou koupil, toho času ještě jako přímou investici za vlastní prostředky. Ponec bude, stejně jako všechny další průmyslové aktivity skupiny, převedena do nového investičního fondu Thein Private Equity SICAV. Zeptali jsme se paní ředitelky na její zkušenosti a na to, jak se do provozu promítla akvizice investiční skupinou.

Jak jste se k vedení strojírenské firmy vlastně dostala?

Ponec je pro mě srdeční záležitost, firmu jsem znala asi 20 let přes blízké rodinné vazby. Netušila jsem, že bratři Poncové prodej chystají. Začala jsem se o osud firmy zajímat, zjistila jsem, kdo firmu kupuje, a také že se otevírá pozice ředitelky. Vstoupila jsem do výběrového řízení a uspěla v něm.

Jak hodnotíte, že se Ponec popral s covidovým obdobím?

Myslím, že velmi dobře. Ztratili jsme nějaké mezinárodní příležitosti, ale nahradili jsme je těmi lokálními. Udrželi jsme obrat firmy na úrovni roku 2019, což považujeme za úspěch. Samozřejmě měl Covid vliv i na nás, nevyhnuli jsme se případům onemocnění. Máme ale zkušený tým a krátkodobý výpadek jsme dokázali rychle dohnat.

Teď sledujeme nárůst poptávky a chystáme továrnu na dvousměnný provoz. Nabíráme nové lidi, chceme postupně tým posílit a navýšit kapacitu výroby.

Vidíte nějaké trendy v poptávce?

Naším oborem je zakázková výroba strojních dílů pro široké spektrum zákazníků. Obecně jsme silní v dopravě, značná část našich zakázek pochází od firem z železniční dopravy. Zajímavý trend z poslední doby je růst poptávek od výrobců elektropohonů. Dá se tedy říci, že celosvětový trend ekologičtější dopravy generuje zajímavé příležitosti i pro nás.

Původně nezávislou rodinnou firmu Ponec koupila skupina Thein Tomáše Budníka. Jaké jsou vaše zkušenosti s integrací do většího celku?

Jsem překvapena tím, jak málo negativních aspektů akvizice měla. Tomáš a jeho tým vždy říkali, že kupují špičkové české know-how a jen mu chtějí pomoci dále uspět. Jsme nadále velmi nezávislí, i když máme nastavené ambiciózní cíle. Ze strany majitele máme absolutní podporu. Důležitý aspekt je i to, že ve skupině vznikají organické příležitosti. Naším dlouholetým klientem je například Železniční dodavatelská, kterou Thein také koupil. To nám umožňuje těsněji spolupracovat a koordinovat výrobu i obchodní příležitosti. Podobně je to se společností Cotring, se kterou se naše technologie doplňují a vzájemná spolupráce přináší díky vazbám ve skupině zajímavější příležitosti. Společně s ostatními akvizicemi Thein byl i Ponec plně integrován do skupiny nyní tvořící silný celek. To je patrné především v oblasti digitalizace a bude to tak určitě pokračovat i s dalšími akvizicemi, které, tuším, Tomáš plánuje. Kromě toho Thein zastřešuje i technologické společnosti, které řeší například podnikové systémy, kyberbezpečnost, 5G, komunikaci.