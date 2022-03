Pomoc dětem a ženám ve válečných krizích

Válečné konflikty mají nejsilnější dopady na nevinné civilisty

Aktuální události na Ukrajině připomínají celému světu nedozírné následky válečných konfliktů. Válkou zpravidla nejvíce trpí ženy a děti, které musí často z minuty na minutu opustit své domovy ve snaze uniknout do bezpečí. Válečné konflikty pak představují pro zranitelné lidi nejen bezprostřední ohrožení života, ale také dlouhodobá traumata, která oběti války mohou ovlivnit na celý život.

Organizace CARE Česká republika pomáhá ženám a dětem v zemích zasažených válkou. Pomoc aktuálně zajišťuje například na Ukrajině, v Afghánistánu, Jemenu a Sýrii.

Ukrajina

Většina těch, kteří se v tuto chvíli snaží dostat bezpečnou cestou z Ukrajiny, jsou ženy a děti. Objevují se i stále častější případy dětí, které na hranice se sousedními státy dorazí samy, bez dospělého doprovodu.

"Čekali jsme v úkrytu ve škole, nad námi jsme slyšeli střelbu. Pak ustala. Dostali jsme se do vlaku, který mířil do Polska. Všude byla spousta žen s malými dětmi. Seděli jsme čtyři na sedačce pro dva, na některých dvousedačkách se mačkalo i šest lidí. Skoro nebylo možné se hýbat. Nejhorší byla situace u Kyjeva. Vlak už byl plný, a tak se dveře pro další lidi čekající na nástupišti neotevřely. Lidé křičeli a ťukali na okna, ale opravdu nebylo možné, aby se dostali dovnitř. Vlakvedoucí se sesunula na zem a začala brečet, byla bezmocná," vypráví sedmnáctiletá Liza z Kamianske. "Na tyhle chvíle nikdy v životě nezapomenu, bylo to strašlivé. Teď už jsme ale v bezpečí," dodává.

Afghánistán

Srpnové události loňského roku odstartovaly v Afghánistánu ekonomickou krizi, která se stále zhoršuje.

"Manžel je nemocný, nemáme pravidelný příjem, děti jsou často hladové. Můj 12letý syn chodí do ulic a žebrá. Soused věděl o naší zoufalé situaci. Zeptal se, jestli bych jim prodala svou sedmiměsíční dceru. Nevěděla jsem, co mám dělat. Mluvila jsem s manželem. Nechtěli jsme, aby naše děti zemřely, jen proto jsme souhlasili, že dceru prodáme. Další dny jsem nemohla usnout," vypráví dvaatřicetiletá Fatima.

"Pak nám zavolali z CARE, že dostaneme hotovostní pomoc. Okamžitě jsem začala plakat. Ihned jsme zastavili prodej našeho miminka. Nyní mohu svým dětem koupit jídlo a manželovi se dostane léčby," dodává Fatima.

Krize v Afghánistánu nutí k zoufalým rozhodnutím stále více obyvatel země. V tuto chvíli čelí akutnímu hladu téměř 23 milionů Afghánců a situace se stále zhoršuje.

Jemen

Příběhů, jako jsou ty popsané výše, vzniklo v posledních letech statisíce. Jednu z největších humanitárních krizí současnosti zapříčinila válka v Jemenu. Akutní podvýživou trpí v tuto chvíli více než 16 milionů obyvatel země.

Sýrie

Tábory v Sýrii, které se staly dočasným domovem pro miliony Syřanů utíkajících před válkou, sužují nyní sněhové bouře i silný mráz.

Organizace CARE zajišťuje jídlo, čistou vodu, finanční pomoc i psychosociální podporu pro ženy a děti z Ukrajiny, Afghánistánu, Jemenu i Sýrie.

Zranitelným lidem nyní můžete pomoci i vy.

www.care.cz/pomocvkrizi