Pomáhejte promyšleně: Jak malé firmy mohou měnit svět

Když přemýšlíme o dobročinnosti, většina z nás si vybaví velké korporace nebo bohaté jednotlivce, jejichž astronomické příspěvky plní titulky médií. Ale co když skutečná změna začíná mnohem blíž, přímo tam, kde žijeme a pracujeme?

Nadace Via svým programem Pomáhejte promyšleně ukazuje, že klíčem k lepšímu světu nemusí být milionové částky. Někdy stačí váš čas, dovednosti nebo drobný pravidelný příspěvek, který, správně nasměrovaný, může změnit životy mnoha lidí.

Jak malé firmy mění své komunity

Filantropie má v Česku dlouhou tradici, ale mediální pozornost se často zaměřuje jen na ty největší příběhy. Právě proto Nadace Via v nové kampani Pomáhejte promyšleně podporuje malé a střední podniky, které svou činností přetvářejí své okolí. Nemusíte být nadnárodní gigant, abyste mohli něco změnit. Potřebujete jen chuť pomáhat a odvahu udělat první krok.

Firmy, které pomáhají ve svém okolí

Například společnost Digismoothie se spojila s Domovem sv. Anežky, který pomáhá lidem se zdravotním postižením. Díky této spolupráci vznikl profesionální e-shop, který výrazně zlepšil fungování domova. Digismoothie však nezůstalo jen u technické podpory - jejich zaměstnanci pravidelně pořádají dobrovolnické dny, během nichž pomáhají s údržbou budovy. Tato spolupráce přináší nejen konkrétní výsledky, ale i radost a dlouhodobý vztah.

Podobně působí i společnost Nobilis Tilia, výrobce přírodní kosmetiky z Českého Švýcarska. Firma věnuje dvě procenta svého zisku na dobročinné projekty, podporuje pěstounské rodiny a organizuje akce pro místní komunitu. Jejich příklad ukazuje, jak lze propojit podnikání s odpovědností za prostředí, ve kterém působíme.

Inspirativní je také příběh Radany Brábníkové a její firmy Gamin. Společně s kolegy založila nadační fond, který podporuje lokální projekty v Moravskoslezském kraji, ve kterém žije. Pro ni filantropie neznamená jen darovat peníze - jde o vědomé rozhodnutí, jak je co nejlépe využít.

Filantropie všedního dne: Inspirace kolem nás

Tyto příběhy nejsou ojedinělé. V každém městě i na vesnicích podnikatelé, firmy i jednotlivci mění své okolí k lepšímu. Často to dělají nenápadně, aniž by čekali na uznání. Jsou to lidé, kteří věnují svůj čas, energii a zdroje tam, kde je to nejvíce potřeba.

"Mnoho menších firem nevnímá své činy jako filantropii nebo mají pocit, že nedělají dost," vysvětluje Monika Tomíčková, manažerka Nadace Via. Právě proto kampaň Pomáhejte promyšleně přináší inspiraci a podporu firmám, které chtějí aktivně přispět k lepšímu životu ve svých komunitách.

Malé činy mají obrovský dopad. Každý z nás může být součástí změny - ať už jako firma, nebo jednotlivec. Stačí se odhodlat, věnovat trochu svého času nebo dovedností a zapojit se tam, kde je to potřeba. Inspirujte se a přemýšlejte, třeba můžete pomoci i vy.

Článek vznikl ve spolupráci s Nadací Via.