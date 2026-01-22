Masové lajky pro Rajchla ukazují slabiny sociálních sítí, říká prezident

Sociální sítě jsou v současné podobě podle prezidenta Petra Pavla snadno zneužitelné k manipulaci veřejného mínění, snížit toto riziko by mohla registrace uživatelů pod jejich skutečnou identitou. Snížilo by to míru vulgarity v diskuzích i množství falešných profilů, které nyní mohou ovlivňovat popularitu některých politiků.
Pavel to ve čtvrtek řekl při debatě s občany v Hranicích na Přerovsku. Jako příklad zmínil poslance Jindřicha Rajchla (SPD/PRO), jehož účty podle něj v krátkém čase dostávají mnohem více souhlasných reakcí než světové hvězdy šoubyznysu či sportu.
Sociální sítě se podle Pavla v posledních letech stávají kolbištěm, na kterém se odehrávají líté názorové souboje. "V naprosté většině se tak děje pod rouškou anonymity a také s množstvím uměle vytvořených účtů, za kterými nejsou reální lidé. Možná bych zmínil příklad, který je trochu úsměvný, že takový Jindřich Rajchl je (na sociálních sítích) populárnější než (zpěvačka) Shakira a (fotbalista Lionel) Messi dohromady, protože počet lajků, které dostává za své příspěvky v krátké době, výrazně převyšuje popularitu těchto lidi," uvedl Pavel.
Odborníci na sociální sítě mají podle prezidenta pro rychlý a masivní přiliv pozitivních reakcí k příspěvkům jednoznačné vysvětleni, že jde o kupování hlasů prostřednictvím umělých účtů. "Šíření strojově generovaných lajků, které mají za úkol vytvořit dojem spontánního a velice širokého názorového souhlasu, může vest ke zkreslení veřejného míněni, jako se to stalo například v Rumunsku při posledních volbách, kdy takovýmto způsobem zneužili sociální sítě aktéři, kteří byli prokazatelně vystopováni do Ruska. Měli snahu ovlivnit prezidentské volby a málem se jim to podařilo," řekl prezident.
Bezbřehá svoboda na sociálních sítích může podle prezidenta vést k destabilizaci demokratického systému. Snížit toto riziko by mohlo postupné zaváděni pravidel běžných ve fyzickém světě, kde nikdo nemůže veřejně vystupovat pod falešnou identitou. "Ve virtuálním světě je to naprosto běžně. Nevím, proč bychom měli zaměňovat svobodu slova za svobodu lhát, urážet, překrucovat, negativně ovlivňovat a možná i šířit nenávist, které může vést i k násilí," uvedl Pavel.
Podle prezidenta by mohlo situaci zlepšit, kdyby lidé na sociálních sítích museli vystupovat pod svojí skutečnou identitou. "Někteří provozovatelé platforem už touto cestou jdou. Člověk se tam musí registrovat pod svým jménem a pod svojí tváří. Myslím, že by výrazně ubylo agresivity na sociálních sítích, protože anonymních hrdinů je tam spousta," podotkl prezident. Lidé by si pak rozmysleli, zda mají ve vulgárním stylu komunikace pokračovat i při odkryté identitě. "Asi by nechtěli, aby jejich okolí, které je možná vnímá jako slušné lidi, si najednou uvědomilo, že jsou něco jako doktor Jekyll a pan Hyde," dodal.
Prezident dění na sociálních sítích komentoval krátce poté, co policisté zadrželi osmapadesátiletého muže podezřelého z nebezpečného vyhrožování v souvislosti s jeho návštěvou v Olomouckém kraji. Důvodem byl jeho komentář na sociální síti. Podle prezidenta jde zřejmě o frustrovaného člověka, který měl potřebu dát prostor svým emocím.
Proti Češkám si pomáhala dopingem. Nyní má tenistka zastavenou činnost
Chorvatská tenistka Jana Fettová měla při utkání Poháru Billie Jean Kingové s českým týmem pozitivní dopingový test. Oznámila to Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA), která dnes také devětadvacetileté hráčce provizorně zastavila činnost.
„Je to výsostně politické rozhodnutí." Armáda měla stíhačky pro Ukrajinu připravené
Náčelník generálního štábu Karel Řehka potvrdil, že armáda byla připravena vyčlenit čtyři letouny L-159 pro Ukrajinu. Ve stanovisku z října i z prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Armáda ve stanovisku zároveň upozornila, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost Česka. Řehka to v pátek řekl novinářům na letišti v pražských Kbelích.
ŽIVĚJednání v Abú Dhabí otevřou otázku území. Donbas je klíčový, shodují se Zelenskyj a Peskov
Na jednání se zástupci Spojených států a Ruska v Abú Dhabí se bude mluvit o územních otázkách. V pátek to podle agentur řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hotová je podle něj dohoda se Spojenými státy o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Mluvčí Kremlu Dmitirj Peskov uvedl, že podmínkou pro dosažení dohody o ukončení války na Ukrajině je odchod ukrajinských sil z Donbasu.
„Blíží se bod zlomu.“ Historik naznačil, co se stane na přelomovém setkání v Abú Zabí
V pátek a v sobotu by se ve Spojených arabských emirátech (SAE) měly setkat ruská, americká a ukrajinská delegace. Přiblížíme se po téměř čtyřech letech války konečně k míru? Může něco nebo někdo zastavit Vladimira Putina? O tom všem v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví britský historik a odborník na moderní Rusko Mark Galleoti.
