Přeskočit na obsah
Benative
17. 2. Miloslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama

Česko nabízí Slovensku dodávky ropy ropovodem Družba, řekl ministr Havlíček

ČTK

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav.

Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Lánech
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, archivní foto. Foto: Aktuálně.cz
Reklama

Dodávky ruské ropy na Slovensko uvedeným ropovodem přes Ukrajinu jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Připravujeme podrobnosti.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup

Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.

Prezident Petr Pavel na dvoudenní oficiální návštěvy Prahy, úterý 17. února.
Prezident Petr Pavel na dvoudenní oficiální návštěvy Prahy, úterý 17. února.
Prezident Petr Pavel na dvoudenní oficiální návštěvy Prahy, úterý 17. února.

Na olympijské hry nemáme v rozpočtu peníze, odmítl Pavel výrok Šťastného pro Aktuálně

Česká republika s ohledem na rozpočtovou situaci nyní nemá na to, aby aspirovala na pořádání olympijských her. Na tiskovém briefingu na závěr prvního dne své dvoudenní oficiální návštěvy Prahy to řekl prezident Petr Pavel. Reagoval tak na slova ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé), který v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz možnost pořádání zimní olympiády v tuzemsku nastínil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama