Česko nabízí Slovensku dodávky ropy ropovodem Družba, řekl ministr Havlíček

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav.
Dodávky ruské ropy na Slovensko uvedeným ropovodem přes Ukrajinu jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
Krčmář o extrémním finiši: Šrot, laktát až v krku. Nemohl jsem se postavit na nohy
Michal Krčmář podal v závěrečném úseku olympijské štafety heroický výkon. Zkušený biatlonista dotáhl český tým na vysněné šesté místo, když v extrémně náročném finiši dokázal porazit finského i švýcarského soupeře.
ŽIVĚŽádné zdržování neplánuju, řekl Pavel k motoristickému kandidátovi. Nastínil postup
Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.
Na olympijské hry nemáme v rozpočtu peníze, odmítl Pavel výrok Šťastného pro Aktuálně
Česká republika s ohledem na rozpočtovou situaci nyní nemá na to, aby aspirovala na pořádání olympijských her. Na tiskovém briefingu na závěr prvního dne své dvoudenní oficiální návštěvy Prahy to řekl prezident Petr Pavel. Reagoval tak na slova ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé), který v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz možnost pořádání zimní olympiády v tuzemsku nastínil.
ŽIVĚUkrajinci dobyli náhle 200 km čtverečních. Může za to problém Rusů se Starlinkem?
Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. Uvedla to v pondělí agentura AFP s odkazem na svůj výpočet. Podle ní jde o nejrychlejší postup ukrajinské armády od léta roku 2023.