Pokud musíte cestovat do zahraničí, zvolte kvalitní pojištění

Vhodné cestovní pojištění pomůže kdekoliv s nepříjemnostmi spojenými s nemocí covid-19.

V loňském roce nebyl příliš prostor pro zahraniční cesty a exotické dovolené kvůli celosvětové pandemii koronaviru. Situace se zatím nelepší a cestovat do zahraničí se stále nedoporučuje. Pokud však cestovat musíte, dbejte na podmínky týkající se vstupu do cizí země, neriskujte a vyberte si také nejvhodnější cestovní pojištění. To by mělo ideálně pokrýt všechna rizika spojená jak s cestováním, tak i s nákazou covidem-19 v průběhu cesty. Cestovní pojištění od Pojišťovny VZP, a.s., (PVZP) nabízí úhradu výloh spojených s nemocí covid-19 a s tím související karanténou kdekoliv na světě, včetně rizikových zemí.

"Řada pojištění má své ,mouchy‘ v podobě situací, na které se nevztahuje pojistné krytí. Naše cestovní pojištění hradí kromě standardní zdravotní péče v dané oblasti především léčbu spojenou s koronavirem, náklady na cestu zpět domů, pobyt a stravu v karanténě," vysvětluje produktový manažer cestovního pojištění PVZP Jiří Ševčík.

Při plánování cesty do zahraničí je potřeba věnovat pozornost zejména tomu, zda je možné do dané destinace vycestovat a za jakých podmínek. Ke zjednodušení orientace slouží cestovní mapa na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (MZV ČR), která je pravidelně aktualizována.

"Na mapě jsou země označeny zelenou, oranžovou a červenou barvou, stejně jako na semaforu, dle stupně rizika. Podle těchto barev se odvíjejí i možnosti výše léčebných výloh našeho pojištění v rámci Evropy. V případě mimoevropských zemí se rovněž řídíme doporučeními MZV ČR," říká místopředsedkyně představenstva PVZP Ing. Halina Trsková.

"Pro oranžově a zeleně označené oblasti platí, že veškeré úhrady léčebných výloh spojené s koronavirem jsou úplně stejné jako při sjednání standardního cestovního pojištění. Náklady jsou klientům plně hrazeny, i když onemocní v zemi označené červeně, což jsou země, kam ministerstvo nedoporučuje cestovat. Ovšem pouze v případě, že cestování právě do této destinace bylo nezbytné, ať už za účelem služební cesty, studia, nebo z rodinných důvodů," doplňuje Trsková.

"Když klient uvízne v karanténě v zahraničí, může to trvat několik dní, ale I týdnů. V takovém případě je tento nemile prodloužený pobyt včetně stravného plně hrazen z cestovního pojištění, a to bez omezení až do výše limitu pro léčebné výlohy. Ke splnění podmínek pro uzavření pojistné události je potřeba lékařská zpráva, že klient trpěl příznaky covidu-19, a proto byl umístěn do karantény. Výlohy hradíme i v případě, že se později onemocnění neprokáže," doplňuje Jiří Ševčík. "Pokud má klient navíc sjednáno pojištění stornovacích poplatků, tak v situaci, kdy mu je nařízena karanténa a zároveň nevykazuje žádné příznaky nemoci, pomůžeme se všemi jeho náklady až do výše 80 % ze sjednané pojistné částky pro pojištění stornovacích poplatků," dodává.

"V této nelehké době chceme našim zákazníkům ulehčit cestování alespoň tím, že budou mít jistotu, že je nenecháme ve štychu. Mohou se na nás spolehnout kdykoliv a kdekoliv na světě," uzavírá Halina Trsková.