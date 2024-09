Pojďte s námi pěšky do školy

Mgr. Eliška Vidomus

Každé čtvrté dítě je v Česku vozeno do školy autem. Výzva Pěšky do školy nabízí zdravější i ekologičtější alternativu.

Osmý ročník celorepublikové výzvy se letos koná 16. - 20. září v rámci Evropského týdne mobility. Cílem akce není jednorázové "sbírání kilometrů", ale spíše dlouhodobá změna životního stylu. Cestou do školy děti prozkoumají okolí své školy, popovídají si s kamarády, ale také procházka po ránu podpoří jejich psychickou i fyzickou kondici.

Navíc, jak napsali účastníci z Benešova, "společně tvoří školní komunitu, která dbá na zdraví, pohyb a čistý vzduch." Školy mají o výzvu, která jim pomůže "rozpohybovat" děti, stále větší zájem. "Těší nás, že počet zapojených škol rok od roku stoupá. Zatímco před sedmi lety to byly pouhé tři školy, loni jich bylo již 439 z 270 obcí z celé ČR, celkem tedy přibližně 100 000 dětí," říká koordinátorka projektu Marie Čiverná z organizace Pěšky městem.

Jak výzva probíhá

Zapojit se mohou jak základní, tak mateřské a střední školy. Školáci mají možnost vyrazit do školy pěšky, na koloběžce nebo na kole. Pokud bydlí dál od školy, mohou využít MHD a zbytek cesty dojít. V případě jízdy autem stačí, když rodiče zaparkují v dochozí vzdálenosti od školy, nikoliv až přímo u ní. Díky tomu mohou po ránu všichni zažít, jaké to je, když prostranství před školou nepřipomíná rušné parkoviště, ale spíše místo, kde je možné se setkávat, hrát si, povídat si a neuskakovat při tom před jedoucími auty.

Alarmující čísla

Světová zdravotnická organizace doporučuje minimálně hodinu pohybu denně, to však v ČR splňuje jen polovina dětí. Podíl dětí, které trpí obezitou, stoupl od roku 2016 o jednu třetinu. Počet dětí, které každodenně cestují autem, přitom rok od roku také stoupá. Zatímco dnešní třicátníci jezdívali do školy autem jen výjimečně, dnes se dopravuje do školy autem průměrně čtvrtina dětí. "Aby energii získanou snídaní mozek zpracoval, je potřeba ho rozhýbat. Cesta pěšky do školy je pro děti ideální mozková rozcvička," říká MUDr. Zlatko Marinov, obezitolog z FN Motol.

Z výzkumného šetření Udržitelně do škol, které v roce 2023 realizovala organizace Pěšky městem, vyplývá, že 75 % rodičů by uvítalo u škol bezpečnější cesty pro chodce a více než polovina rodičů se vyslovila pro větší zklidnění dopravy u školy.

Lepší soustředěnost i rozvoj samostatnosti

Děti, které přijdou do školy pěšky, se lépe soustředí na vyučování. Cesta do školy je navíc prvním krokem z rodinného prostředí do samostatného života. Pokud ji děti nebudou trávit jen jako pasivní cestující na zadním sedadle automobilu, ale přijmou ji jako svůj osobní úkol, získají důležité kompetence, jako je smysl pro odpovědnost a samostatnost.

O tom, že výzva Pěšky do školy může výrazně ovlivnit i život v menších obcích, jako je třeba Horní Suchá na Karvinsku, svědčí ohlasy z místní základní školy: "Akce nám zprostředkovala úplně nové zážitky a týden plný překvapení. V naší malé obci o nás bylo opravdu slyšet."

Do výzvy Pěšky do školy se mohou školy registrovat na webu www.peskymestem.cz/projekt/pesky-do-skoly

Autorka:

Společně s týmem z organizace Pěšky městem se zasazuji o utváření města přívětivého k chodcům. Protože město žije tam, kde se dobře chodí.