Podzimní úklid od podlahy v trendu recyklace

Babí léto pomalu končí, teploty se dostávají pod deset stupňů a dny se krátí. Přichází podzimní plískanice, čas zazimování chat a pro některé z nás i dobrá příležitost na pořádný podzimní úklid. Trend posledních let je vyhnout se předvánočnímu shonu a tak řádný úklid přesouvají právě na tyto dny.

Chystáte se na velký podzimní úklid a nevíte, kam vyhodit knihy, oblečení, rozbitý mixér nebo pánve? Zbyly vám po generálním úklidu na chalupě pytle plné vyřazených věcí? Dříve než je bez milosti vyhodíte do koše, popřemýšlejte, kam je vyhodit nebo zda by ještě někomu nemohly posloužit. Stručný přehled správné recyklace ocení každá hospodyňka.

Knihy nevyhazujte

Co s vyřazenými knihami? Máte-li na to čas, zkuste je prodat přes internet. Existují speciální stránky, kde si je čtenáři navzájem prodávají a nakupují. Pokud byste se jich rádi zbavili najednou, zeptejte se v místní knihovně či antikvariátu, zda by neměli zájem o nové kusy. Kontaktovat můžete i organizace, které knihy vybírají a posílají tam, kde ještě najdou uplatnění - například pražská Elpida. Netradiční variantou jsou i pouliční knihovny, kam můžete vybrané kousky věnovat.

Drobné elektro patří do červených kontejnerů

Zvláštní pozornost věnujte zejména drobným elektrospotřebičům. Starý počítač, fén, kabely a nabíječky, rychlovarná konvice, telefon či elektronické hračky by rozhodně neměly skončit ve směsném odpadu. Při jejich rozkladu na skládce totiž dochází k úniku nebezpečných látek. Drobné elektro vyhoďte do speciálních červených kontejnerů ASEKOL k tomu určeným - zařízení je pak bezpečně rozebráno a až z 90 % se recykluje. Do červených kontejnerů se vejdou spotřebiče do rozměrů 40 × 50 centimetrů, ty větší odvezte do sběrného dvora. Nejbližší kontejner naleznete na www.cervenekontejnery.cz.

Co kdyby šlo elektro ještě opravit?

Máte doma nefunkční vrtačku, vysavač nebo mixér a je vám líto je vyhazovat? Myslíte, že by se daly opravit, ale nevíte, kam s nimi? Využijte projekt www.opravarna.cz . Již letos v září proběhl první ročník opravárenské akce Opravme Česko pro širokou veřejnost v Praze. Následovat budou další velká města, jako Brno, Ostrava a Plzeň. Více informací najdete na www.opravmecesko.cz.

Dejte oblečení druhý život, hračky udělají radost dětem

Provětrali jste skříň a usoudili, že hromádku s o číslo menším oblečením už nemá smysl skladovat? Vyřazený textil nevyhazujte do koše, využít můžete například kontejnerů na oblečení, odkud oděvy putují do dětských domovů či na charitu. Stejně tak i hračky, se kterými si už nikdo nehraje. Darujte je Červenému kříži či dětskému nemocničnímu oddělení, kde ještě poslouží malým pacientům.

Prošlé léky jsou nebezpečný odpad. Vraťte je do lékárny

Objevili jste v lékárničce prošlé léky? Nevyužitá léčiva jsou nebezpečný odpad, který by měl být bezpečně zpracován certifikovanými firmami. Do směsného odpadu tedy stejně jako staré elektro nepatří. Staré pilulky, kapky či tablety proto vraťte do lékárny.

Pánve, hrnce, pekáče

Staré kuchyňské nádobí je nejvhodnější odvézt do sběrného dvora. Případně nafoťte a dejte na internet. Budete překvapeni kolik zájemců za odvoz či nějakou drobnost se vám ozve.