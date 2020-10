Na trhu najdete spoustu krásných šperků, ale při jejich nákupu je třeba vybírat velmi obezřetně. Jinak by se vám mohlo lehce stát, že ze sebekrásnějšího prstýnku, řetízku či náušnic se vyklube nekvalitní zboží a vy vyhodíte peníze za něco, co jste vůbec nechtěli. Co byste si tedy při nákupu měli pohlídat?

České řemeslo má bohatou tradici a šperkařství patří k oborům, na něž můžeme být právem hrdí. Teď ale naši zlatníci a šperkaři bojují o život. Potřebují podporu svých zákazníků, kteří dokáží ocenit kvalitu a především vědí, že bez nich by české řemeslo zaniklo. Záplava levného zboží z Asie české šperkaře válcuje produkty s lákavou cenou, ovšem nemůže českým kouskům konkurovat kvalitou. A ta vyžaduje preciznost a poctivou práci. Víte třeba, jak dlouho trvá výroba "obyčejného" snubního prstenu? Kolik času stráví mistr zlatník jeho tvarováním? Jak dlouho ho brousí a leští, aby byl nádherně hladký, třpytil se a leskl? Podpořte zlaté české ručičky | Foto: komerční článek "I zkušenému zlatníkovi trvá výroba snubního prstenu několik hodin. Mrzí nás, když u některých prodejců najdeme hotové šperky levnější, než je cena samotných surovin na světové burze drahých kovů." upozorňuje Lukáš Rýdl, majitel sítě zlatnictví Rýdl. Tuto nesrovnalost ovšem odhalí pouze profesionál. Podle čeho se ale orientovat, když chcete dostat za své peníze skutečně kvalitní zboží? Hledejte ryzostní číslo, kterým má být podle české legislativy označen každý výrobek z drahého kovu. Šperky s vyšší hmotností musí být označeny i takzvaným puncem a identifikační značkou, jedinečnou pro každý subjekt. Ty jim přiděluje Puncovní úřad, u kterého jsou výrobci i dovozci povinni se registrovat. Punc pak zákazníkovi garantuje použitý druh kovu a deklarovanou ryzost. "Provádíme kontrolní nákupy, abychom zákazníky chránili před nekvalitním zbožím," říká Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Puncovního úřadu a dodává, že jejich snaha je v dnešní době, kdy je vytvoření e-shopu otázkou chvilky, velice náročná a to nejen časově. "Stává se, že deklarovaná ryzost výrobku neodpovídá, občas se vyskytne i zboží s obsahem rakovinotvorného kadmia či olova, nebo alergenního niklu," varuje Šťastný. "Skutečné složení šperku při nákupu nepoznáte, takže klid na duši může přinést právě výše zmíněný "punc". Pokud chcete nakupovat u důvěryhodných prodejců, ověřte si na našich webových stránkách, zda je prodejce registrovaný u Puncovního úřadu," doporučuje Šťastný a současně varuje před nákupy šperků z drahých kovů u neregistrovaných subjektů či zahraničních e-shopů. Podpořte zlaté české ručičky | Foto: komerční článek "Naši zákazníci jsou především výrobci šperků, kteří při nákupu vždy kladou důraz na kvalitu. To mě utvrzuje v tom, že dělám dobře, když pro různé příležitosti kupuji šperky výhradně z české produkce. A zatím jsem se nikdy nespálil…" potvrzuje Filip Lukeš, majitel obchodu Advantage-fl.cz specializovaného na zlatnické potřeby. Není to tedy dostatečný důvod, proč vsadit na zlaté české ručičky? Ty totiž umí ty nejlepší blýskavé a třpytivé věcičky…