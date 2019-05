PODPORA SPOLUPRACUJÍCÍCH REALITNÍCH MAKLÉŘŮ JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

Fincentrum Reality dlouhodobě klade důraz na kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím jejich realitních makléřů. Jak o to dlouhodobě usilují a jak tento směr ovlivní chystaný zákon o realitním zprostředkování jsme se zeptali ředitele společnosti Jaromíra Maška.

Jak ve Fincentru Reality dosáhnete kvalitně poskytovaných služeb?

Již od založení společnosti klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb našim klientům. Jak toho docílíme? Důležité je si uvědomit, prostřednictvím koho získává klient naše služby. Je to právě prostřednictvím realitních makléřů. Spousta konkurenčních společností neposkytuje dostatečný servis jejich makléřům, ať už v oblasti osobnostního rozvoje, tak i rozvoje profesního a vědomostního. Od počátku přistupujeme ke spolupracujícím makléřům jako k rovnocenným partnerům a mnohdy až jako k samotným klientům. Poskytujeme jim nadstandardní servis nejen v rámci vzdělávání, adaptačních procesů pro nováčky, ale též manažerského rozvoje.

Co myslíte adaptačním programem?

Pro nově příchozí makléře máme připravený adaptační program, kterým je provede jejich manažer, a který zajistí opravdu rychlé a efektivní nastartování jejich kariéry. Nově příchozí makléři tak mají od počátku vedení, cíle a vize za kterými jdou, a tak se jim nestane, že by několik měsíců byli bez příjmu či bez práce. Vždy však záleží na přístupu každého zvlášť, makléř samozřejmě musí chtít kariéru nastartovat a takzvaně mít otevřenou mysl ke svému osobnostnímu rozvoji. Pokud využije nástrojů, které mu poskytneme, jeho kariérní růst je z 80 % zajištěn. Zbylých 20 % již záleží jen na jeho vytrvalosti.

Po jaké době se realitní makléř může dočkat první odměny?

Obecně v realitním světe platí, že prvních 6 měsíců bývá makléř až na výjimky bez příjmu. Od tohoto vzorce se však odlišujeme, a to právě díky zmiňovanému adaptačnímu procesu. Pokud jej makléř bude dodržovat, můžeme zajistit, že finanční ohodnocení získá téměř okamžitě, a to i díky finanční podpoře, kterou nováčkům po plnění jejich cílů vyplácíme jako bonus, a to v rámci tzv. VIP startovného.

Jaký máte názor ohledně nově připravovaného zákona o realitním zprostředkování? Jaký bude mít podle Vás dopad na makléře "živnostníky"?

Úprava realitního trhu v podobě realitního zákona je již dlouhodobě vítanou záležitostí. Oproti jiným státům u nás převládá tzv. realitní džungle bez řádných pravidel a dozorů. Bohužel návrh zákona, v jakém prošel v prvním čtení není zcela šťastný a na trhu přinese spíše neporozumění ze strany klientů, které v důsledku "odnese" realitní makléř. Na druhou stranu nás ve společnosti změny nechávají chladnými. S ohledem na to, že klademe důraz na vzdělávání a etický kodex, z 90 % nové požadavky plníme již dnes. Ohledně novinek týkajících se vázané živnosti a odborných zkoušek, připravujeme pro naše realitní makléře vzdělávací akademii, která by jim měla výrazně pomoci k jejich úspěšnému složení. Makléřům pracujícím samostatně bych doporučil přidat se k silné společnosti, která má přesah v rámci právního povědomí a podpory, díky které budou trávit méně času administrativou, více se mohou věnovat obchodu a budou mít jistotu, že jim "kryje záda" společnost, která vše potřebné zjistí a zajistí za ně, například jako tomu je ve Fincentru Reality.