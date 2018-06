Počty prodaných letenek v ČR stále rostou. Češi chtějí nakupovat a cestovat nejen levně, ale výhodně

Češi začínají ve větším objevovat výhody letecké dopravy. Se zvyšujícími se zkušenostmi s cestováním se současně odklánějí od nejlevnějších nabídek a zaměřují se na letenky, které nabízejí nejlepší poměr výkon-cena. Právě na takovou poptávku je zaměřena nová služba Letenky.centrum.cz, která řeší komplexní potřeby zákazníka a nabízí řadu nadstandardních výhod.

Přístup Čechů k letecké dopravě se v posledních letech postupně mění a s ním také způsob prodeje samotných letenek. Přestože cena je stále nejdůležitějším kritériem, čeští zákazníci již kladou stále větší důraz i na další související parametry. Nová služba letenky.centrum.cz se soustředí na celkovou výhodnost vyhledávané letenky. Řeší tak, kdy má cestující nárok na náhradu škody v případě zpoždění letu, ale také nabídne nejvýhodnější kombinaci letů do cílové destinace z pohledu celkového času, doby přestupů nebo nabídne jinou nejbližší destinaci.

Letecká přeprava je sice pro část Čechů stále ještě prémiovou službou, i to se však podle odborníků rychle mění. Důvodem dosavadní menší poptávky po letenkách je především složitost nákupního procesu, který méně znalého zákazníka nedokáže rychle a přehledně provést nákupním procesem. Díky novému vyhledávači letenek letenky.centrum.cz, který již nyní funguje na stránkách Centrum.cz, se nákup letenek rychle stane stejně snadným, jako třeba nákup jízdenek na vlak nebo autobus.

Kvalitní vyhledávač leteckých spojení by ovšem měl umět nejen najít letenky, ale o své zákazníky také pečovat, a to nejen během nákupu, ale i během samotné cesty. "Nejde pouze o vysokou úroveň péče o zákazníky, ale také o služby s přidanou hodnotou. Našim zákazníkům nabízíme např. službu telefonického anglického nebo německého překladatele pro klienty v zahraničí nebo novou cestovatelskou edici VISA Platinum karet s mimořádnými cestovatelskými výhodami, včetně pojištění, výhodných kurzů měn, slevy na nákup zboží, nebo i například vstupy do letištních VIP salonků po celém světě.