Vydejte se po stopách bájných Inků – do Peru. Kochejte se inckými památkami i pohořím Andy. Obdivujte zdejší památky – ty známé i méně známé. Na některé si budete muset vystát pěknou fronty, jiné můžete obdivovat téměř nerušeně.

Při svém putování se seznámíte se zdejší kulturou, poznáte domorodé obyvatelstvo, incké posvátné vodní cesty, i přírodu. Za návštěvu stojí Machu Piccu, jezero Titicata, město Cusco, Svaté údolí i obrazce kultury Nazca. Z přírodních krás stojí za poznání písečné duny, Atacama (jedna z nejsušších pouští) i prudce se zvedající Andy, které jsou rájem horolezců i trekařů.

Jak se do Peru dostat?

Zakupte si letenku - nejlépe přímo do Limy. Kdo chce ušetřit nějakou korunu a nevadí mu během cesty přesedat, může se poohlédnout i po letence s přestupem v USA či Panamě.

Počasí je přímo závislé na sezóně a lokalitě. Obecně je ale hlavní sezóna pro turisty v období květen až září. Kdo miluje karnevaly, ten sem může zaletět už v únoru.

Za poznáním zdejších krás

Machu Picchu

Vyznavači horské turistiky nesmí vynechat výlet na Machu Picchu. Při své pouti budete sledovat stezku Inků. Vybudovali ji zcela sami, aby se sami mohli dostávat do městečka v horách. Zamilujete si nejen okolní přírodu. Prozkoumáte ruiny staveb Inků, vrátíte se v čase.

Vydejte se skrz pohoří And a divokou přírodu na trek, který je pečlivě chráněn. Takže se na něj v žádném případě nesmíte vydat sami. Potřebujete povolení a dle přísných regulí se na něj smíte vydat jen s průvodcem a nosiči. Putování trvá 4 dny, během nichž si užijete kempování na vybraných místech zdejší přírody.

Jezero Titicaca

Na jeho břehu se pasou lamy, teplota se celoročně pohybuje kolem 11° C a leží na jižní hranici Peru a severní hranici Bolívie. Obyvatelé nosí zářivé oblečení, před chladem je chrání látky z lamí vlny. To zní jako idylka, ale i ta má své mouchy. I jezero Titicaca se občas rozbouří, domky poblíž jsou jen stroze zařízené. Za vstup na ostrov je třeba zaplatit.

Atacama

Nejsušší poušť, kterou často označujeme jako nejstarší poušť světa. Při slově poušť si snad každý z nás představí písek, kaktusy, sucho. Atacama vás ale překvapí skalními kaňony, tyrkysovým jezerem, gejzíry, sopkami a celkově úchvatnou krásou.

Najdete zde mnoho míst, kam mohou směřovat vaše kroky. Co takhle údolí Kari, soutok řek Puritama a Purifica nebo gejzíry El Tatio?

Cusco

Perla Peru, která je zapsána i mezi památky kulturního dědictví UNESCO. Okouzlující město plné příběhů o čokoládě, dávných civilizacích i prosté nádheře zdejších hor.

Zajděte si do muzea čokolády a ochutnejte horkou čokoládu podle receptu starých indiánů. Vstupte do chrámu Companía de Jesús a podívejte se na zlatý oltář. A co katedrála Nanebevzetí Panny Marie, vojenská pevnost Sacsayhuamán, archeologické objevy a místní kostely?