Po autíčkách a skútrech přicházejí koloběžky. Český startup chystá revoluci v dopravě

Několikakilometrové kolony, nervózní řidiči a nedýchatelný vzduch. Po úspěšném dosažení cíle pak vyvstává nový bojový úkol – najít místo k parkování. Zhruba tak vypadá cesta Pražana, který vyrazí ráno do práce autem nebo hromadnou dopravou, protože z kolony se nedostane ani autobus nebo tramvaj. A stejné martyrium je pak potřeba absolvovat i odpoledne cestou domů.

Dopravní kolapsy jsou v hlavním městě prakticky na denním pořádku. Důvod je prostý. Udává se, že na 1,5 milionu obyvatel připadá zhruba 1,06 milionu automobilů. A to už je v ulicích poznat.

Poslední dobou proto přibývá projektů, které chtějí lidem nabídnout i alternativní způsoby pohybu. Ze západních evropských měst se do české metropole stále více rozšiřuje především trend individuální sdílené dopravy. Stojí na jednoduchém principu - jeden dopravní prostředek využívá více lidí. Nikde není příliš dlouho, je stále v pohybu a nezabírá prostor. A pokud je na elektropohon - což většinou bývá - pak šetří i životní prostředí.

S takovou myšlenkou vznikla i společnost re.volt carsharing, za níž stojí dva ostravští podnikatelé Pavel Kuchta a Martin Matoušek. K nim se koncem loňského roku připojil ještě Tomáš Färber ze Slovenska.

Zásady zodpovědného sdílení

Svůj ryze český sharingový startup postavili oba zakladatelé nejprve na sdílení malých elektroaut, posléze elektroskútrů a elektromotorek. Od letošního února se do ekologické flotily sdílených dopravních prostředků přidávají i elektrokoloběžky. Právě ty se ve městech rozmáhají čím dál víc, protože představují určitou šedou zónu mezi chůzí a klasickým bicyklem co se týče pravidel silničního provozu nebo například převážení v prostředcích MHD.

Koloběžky ovšem nemají v Praze na růžích ustláno, často leží rozbité na zemi nebo pohozené ve vodě. Chodci i řidiči si navíc stěžují na mnohdy neukázněné jezdce, kteří svou jízdou ohrožují sebe i ostatní. Kuchta s Matouškem jsou si nevalné pověsti koloběžek vědomi, a proto připravili i zásady zodpovědného sdílení. "Spočívají v kontrole špatně zaparkovaných strojů nebo v omezení provozní doby, aby se minimalizovaly nezodpovědné opilecké jízdy v nočních a ranních hodinách," vyjmenovává Pavel Kuchta. Pověst má koloběžkám zlepšit také spolupráce s městskou policií a následná blokace neohleduplných uživatelů, případně lepší komunikace s pražským magistrátem, než tomu bylo v případě jiných společností.

Vypůjčit i koupit

Další novinkou, se kterou re.volt přichází, je zřízení vlastního pojišťovacího fondu pro případ nehody. Koloběžky totiž nelze havarijně pojistit, přestože se stále častěji účastní silničního provozu. "Budeme pojišťovnou sami sobě. Na speciální účet budeme měsíčně zasílat ekvivalent poloviny pojištění jednostopých vozidel. Z tohoto účtu budeme hradit i vzniklé škody," vysvětluje Kuchta.

Nová flotila pražských koloběžek by toho měla také snést mnohem více. Zejména díky desetipalcovým bezdušovým kolům, která jsou jako dělaná pro pražský terén složený z kočičích hlav nebo rozbitého asfaltu. Koloběžky jsou voděodolné, vybavené přední elektronickou a zadní manuální brzdou, držákem na mobil a předními i zadními světly. Baterie mají dojezd 30 kilometrů, přičemž o jejich výměnu se bude starat specializovaný tým.

Aby zůstala elektrokoloběžka funkční a sloužila pouze pro potřeby uživatelů sharingové služby, je navíc opatřena GPS lokalizací. Nastartovat lze pouze přes příkaz z mobilní aplikace - při manipulaci s vypnutou koloběžkou se spustí alarm a zabrzdí se motor.

Všechny tyto inovace a vychytávky nemají být jen lákadlem pro budoucí uživatele, ale také pro investory. Koloběžku si totiž mohou nejenom vypůjčit, ale také koupit. Na prodej je za 12 500 Kč. Tím, že ji její majitel ponechá v systému ke sdílení, dostane následně 65 procent ze zisku, tedy ze všech jízd, které s ní uskuteční ostatní jezdci. "Pokud se výnosy nebudou zdát investorovi dostatečné, přestaneme koloběžku sdílet a fyzicky mu ji vrátíme," popisuje celý systém Kuchta.

Balíčky na výběr

Uživatelé, kteří si vystačí se zapůjčením koloběžky, si budou moci vybrat z nejrůznějších balíčků, základní cena přitom bude čtyři koruny za minutu užívání. Z každé jízdy ovšem dostane člověk nazpět 50 procent z ceny. Nastavená je i maximální denní útrata. Za půjčení koloběžky člověk neutratí víc než 265 korun denně.

Koloběžky budou zatím stejně jako ostatní dopravní prostředky re.voltu k dispozici ve vybraných zónách, konkrétně v Holešovicích, na Vinohradech, v Bubenči, v Dejvicích, na Hradčanech, na Malé Straně, na Smíchově, na Vyšehradě, na Starém a Novém Městě, na Josefově, v Karlíně a na Žižkově. Rozšíření do dalších městských částí a čtvrtí re.volt nevylučuje, bude ale záležet především na zájmu lidí.

Firma by chtěla navíc v blízké budoucnosti ke stávající flotile přidat sdílená P2P auta. "Nechceme do měst přinášet další auta, ale využít ta, která tam už jsou. Náš nový komunikátor je kompatibilní takřka s každým vozidlem. Majitel ho tak bude moci sdílet a vydělávat z pohodlí domova. Odpadne přitom otravná potřeba fyzického předávání klíčků. To bude opravdový převrat v automobilové dopravě," říká Pavel Kuchta.