Pletou se vám časy v angličtině? S tímto přehledem už nebudou

V angličtině bojujeme s 12 různými časy. Podle některých zdrojů je to i s modálními slovesy ještě více. Také nevíte, kdy který čas vybrat?

Stačí, když pochopíte princip použití časů v angličtině a už v nich nebudete chybovat. Pojďte si v nich udělat jasno.

Zaměřte se na to, jakým způsobem děj probíhá

Každým časem vyjádříte v angličtině drobný časový údaj a váš posluchač tak hned ví, kdy jste co dělali a jak dlouho to trvalo. Vyhnete se vysvětlování, co se stalo předtím, co potom a jestli to bylo tento nebo minulý týden.

Všechny tři základní časy v angličtině - minulý, přítomný a budoucí - rozdělujeme podle průběhovosti.

Když se děj stal jednorázově nebo ho pravidelně opakujeme, použijeme čas prostý. Například si každé ráno čtete knihu: I read a book every morning.

Pokud ale děj probíhal po nějakou dobu, použijeme čas průběhový. Právě si čtete knihu? I am reading a book.

Díky perfektnosti poznáte, jestli děj skončil

Perfektností časů v angličtině vyjadřujeme, že se děj stal v minulosti, ale jeho následky stále trvají. V češtině perfeknost časů neznáme, a proto nás její použití mate.

Angličtina perfeknost vyjadřuje časem předminulým, předpřítomným a předbudoucím, které opět dělíme podle průběhovosti.

Například jste si rozbili brýle a teď si nemůžete číst. Použijete tedy čas předpřítomný prostý: I have broken my glasses so I can´t read now.

Rozdíly mezi jednotlivými časy nejlépe pochopíte na ukázkových příkladech a tím, že si je procvičíte v praxi. Můžete si vyzkoušet interaktivní kurzy od Online jazyků nebo si popovídat se zkušenými lektory a rodilými mluvčími. Pokud žádné nemáte, stavte se v online konverzační klubu a rozmluvte se.

Porovnejte si všechny časy pomocí jedné věty

Časy v angličtině vám budou jasnější, když uvidíte jejich proměnu na příkladu jedné věty. Celkem 12 příkladových vět a podrobnější vysvětlení jednotlivých časů jsme pro vás sepsali v článku Jak na časy v angličtině.