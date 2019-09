Plánujete investici do tepelného čerpadla? Vyzkoušejte Daikin Altherma 3

Také přemýšlíte, že pořídíte na podzim do svého domu tepelné čerpadlo, ale stále nevíte, které si z široké nabídky na trhu vybrat? Nejnovější verze tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 splňuje vše, co vaše chytrá domácnost potřebuje. Efektivitu, komfort a udržitelnost.

Chytré domácnosti zažívají svůj boom

Ano, je to tak. Chytré domácnosti jsou na vzestupu nejen v zahraničí, ale i u nás. Dálkové ovládání osvětlení nebo vytápění se stalo během posledních let v mnoha rodinách samozřejmostí. Chytrá domácnost by měla mít ještě něco navíc - měla by být především energeticky úsporná.

Tepelné čerpadlo výrazně šetří provozní náklady i životní prostředí

Zapomeňte na kouř a nepříjemný zápach. Moderním a vyhledávaným způsobem vytápění je v posledních letech právě tepelné čerpadlo. To je nejenom ekologické, ale i úsporné. Horkou novinkou mezi tepelnými čerpadly je Daikin Altherma 3. Využití obnovitelných zdrojů energie, jako je teplo získané ze vzduchu a země, zkombinovaných s online připojením činí tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 průkopnickým řešením vytápění pro automatizované domy. Inteligentní technologie, která stojí za celým systémem, šetří provozní náklady a má nízký dopad na životní prostředí.

Jaké jsou novinky v tepelných čerpadlech Daikin Altherma 3?

Třetí generace inovativní řady tepelných čerpadel Daikin Altherma 3 využívá technologii Bluevolution s chladivem R-32, které je velmi šetrné k životnímu prostředí a se kterým se při montáži lépe pracuje než s tradičně používanými typy chladiv. Díky této technologii dosahuje vysokého výkonu, venkovní jednotka tak může pracovat i při nízkých venkovních teplotách až -28 °C! Možnost vzdáleného monitorování a komunikace se zařízením prostřednictvím smart ovladačů pak posouvá hranice komfortu i efektivního využití energie na novou úroveň.

Vychytaná aplikace Daikin Online Controller

Aby bylo používání tepelného čerpadla Daikin Altherma pro své majitele co možná nejjednodušší, je tu aplikace Daikin Online Controller. Tu si jednoduše stáhnete přes Wi-Fi a pak už si jen nastavujete teplotu podle svých potřeb a kontrolujete spotřebu energie. Pomocí interaktivního termostatu můžete navíc řídit teplotu a provozní režim i pro jednotlivé místnosti. Aplikace Daikin Online Controller je navíc kompatibilní i s dalšími typy vytápění a klimatizací značky Daikin, takže je ideální pro řízení teplot po celý rok.

Snadná instalace a intuitivní užívání Daikin Altherma 3

Další velkou výhodou je určitě snadná instalace a velmi intuitivní užívání, takže to zvládne opravdu každý. Navíc s pomocí aplikace nebo řídicího systému můžete ovládat Daikin Altherma 3 prakticky odkudkoli. A pro koho se hodí? Uvítají ho nejen milovníci technologických inovací, ale především ti, kteří dávají přednost automatizované domácnosti, šetrnosti a udržitelnosti.

Chcete se dozvědět o tepelném čerpadle Daikin Altherma 3 více?