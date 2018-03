PIQUADRO slaví úspěch v Česku: úspěšní Češi milují kvalitu a umí ji rozpoznat na první pohled.

Po vydařeném startu v Centru Černý Most na jaře 2016 brašnářství italské značky PIQUADRO otevřelo svou již druhou podnikovou prodejnu v Praze, tentokrát v Centru Chodov.

V současné době má PIQUADRO více než 100 butiků po celém světě. Svou druhou pražskou podnikovou prodejnu si Italové nemohou vynachválit. Slibují si od ní další vylepšení efektivní komunikace se zákazníkem.

Žádný typický český zákazník prý neexistuje, klientela PIQUADRO je velmi diverzifikovaná, samozřejmě podstatnou část tvoří úspěšní čeští podnikatelé, manažeři a řada odborníků různých profesí. Vždyť mottem PIQUADRO je ‚‚Tech inside’’ nebo ‚‚Engineered for Business’’. Ale docela často se střídají v pohodlných křeslech noblesně vypadající prodejny PIQUADRO v Centru Chodov také studenti a ženy na mateřské dovolené, důchodci a sportovci, právníci, turisté anebo pražské celebrity.

Společné mají to, že jsou náročné a nebojí se kritizovat. Jsou zároveň velmi dobře informovaní, potrpí si na kvalitu a umí si vybrat nebo nechat si odborně poradit.

Aktovky, business tašky a luxusní kabelky italské značky PIQUADRO jsou v zahraničí oblíbenou součástí outiftu všech těch, kdo tráví hodně času nejen v kanceláři, ale i na schůzkách a služebních cestách. Důvod je jednoduchý - vejde se do nich vše od notebooku přes dokumenty až po další nezbytnosti. Díky přehlednému vnitřnímu uspořádání jsou maximálně praktické. Řešení vnitřní organizace neustále reflektuje to, co profesionálové potřebují.

Postupem času zachovávají původní vzhled a mají sofistikovaný design, kterého si nejde nevšimnout.

Na každý kousek od PIQUADRO je spoleh také proto, že vzniknul kombinací tradičního zpracování a výběrových materiálů. PIQUADRO je zkrátka inteligentní a stylový doplněk ke každému kostýmku a obleku i pro pořád rušnější a hektičtější život. Navštivte jeden ze dvou butiků značky, v OC Chodov nebo v OC Černý most, a přesvědčte se sami. Více informací najdete na www.italskeBrasnarstvi.cz