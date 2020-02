PENNY PŘIDÁ VŠEM ZAMĚSTNANCŮM MINIMÁLNĚ 1 000 KORUN MĚSÍČNĚ

Už pošesté za 4 roky zvyšuje PENNY mzdy svých zaměstnanců, tentokrát v průměru o 5 %.

Díky zvýšení platů si polepší i pokladní pracující na plný úvazek minimálně o tisícovku měsíčně. Jejich základní mzda se bude nově pohybovat v závislosti na délce pracovního poměru od 24 000 korun až do bezmála třiceti tisíc korun měsíčně. A to bez započítání příplatků, například za víkendovou práci. "Jedná se skutečně o prostou základní mzdu bez dalších příplatků. V reálném životě je tedy mzda, i u těch, co k nám teprve nastupují, vyšší," upozorňuje Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY MARKET.

PENNY MARKET v České republice působí od roku 1997 a se sítí více než 380 prodejen je největší obchodní sítí v České republice. Díky tomu je především na menších městech jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů u nás. Pro více než pět a půl tisíce zaměstnanců se jedná už o šesté navýšení mezd za poslední čtyři roky. Pokladním vzrostla základní mzda od počátku roku 2017 celkem o 7 500 korun. "Reagujeme samozřejmě na vývoj na trhu práce i ekonomickou situaci ve společnosti. Porovnáme-li skutečné minimální mzdy bez jakýchkoliv příplatků, například za víkendové směny, a pro zaměstnance s plným úvazkem, pak se platové podmínky našich zaměstnanců dlouhodobě drží nad průměrem retailu. Naši lidé tak patří k těm nadprůměrně ohodnoceným v rámci obchodních řetězců," konstatuje jednatel společnosti Martin Peffek a dodává: "Každé navýšení se týká všech zaměstnanců. Poskytujeme našim lidem férové a motivující mzdové podmínky. Nechceme pouze lákat nové zaměstnance, ale odměňujeme i ty věrné a zkušené, kteří pro nás pracují už řadu let."

Navýšení mezd je výsledkem každoročního kolektivního vyjednávání, v jehož rámci došlo také k navýšení příspěvku na penzijní připojištění o 100 korun na současných 700 korun měsíčně.

"I letošní jednání byla zcela korektní a oceňujeme přístup společnosti, která má spokojenost zaměstnanců jako jednu z hlavních priorit, což dokazuje i vstřícným jednáním a pravidelným dialogem s konkrétními výsledky, když jedním z jeho výsledků je pravidelné výrazné navyšování mezd," říká prezidentka Unie zaměstnanců, logistiky a služeb Renáta Burianová a Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR, dodává: "Jednání o kolektivní smlouvě probíhají každoročně a oceňujeme, že i tentokrát jsme dospěli k rychlé a korektní dohodě. Zaměstnanci mohou být s úpravou a úrovní mezd pro rok 2020 spokojeni, stejně jako s navýšením dalších benefitů."

Zaměstnancům jsou v rámci benefitů poskytovány stravenky, jejichž výše byla v rámci loňského vyjednávání zvýšena z 80 na 90 korun za každý odpracovaný den. Dále mají plošné benefity, jakými je týden dodatkové dovolené nebo jazykového vzdělávání a mohou si volit různé formy dalších atraktivních benefitů v rámci cafeteria systému. Velký důraz klade společnost PENNY MARKET i na možnost skloubení práce a rodinného života, kdy umožňuje zaměstnávání na zkrácené úvazky.