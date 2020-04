Péče o šperky v době neustálého mytí rukou

Mýdlo a dezinfekce. Pravděpodobně nikdy v minulosti jsme si nemyli ruce tak často. Jak to dělat správně už určitě víte a bezpečně zvládáte. Možná si ale kladete otázky: Mohu v této době nosit své šperky? Neublíží jim časté mytí? Mám je před mytím raději sundat nebo mýt společně s rukama?

Myjte ruce i šperky. Ale zvlášť!

Správná a dostatečná hygiena rukou je klíčová. Objevily se ale také zprávy, že by virus mohl ulpívat i na špercích, a je proto žádoucí čistit je stejně tak jako ruce. Běžné mýdlo by naprosté většině šperků z pravého zlata nemělo nijak ublížit. Důležité je prsteny a náramky před mytím sundat, protože kůže pod nimi by mohla být rovněž zdrojem infekce.

Postup u mytí rukou

Utěsněte odtok, aby vám vaše drahé poklady nesklouzly do umyvadla! Nejprve omyjte šperky v mýdlové vodě nebo použijte kapku obyčejného saponátu na nádobí. Pro vyčištění všech skulin a zákoutí můžete použít jemný kartáček. Opláchněte je pod tekoucí vodou a nechte okapat. Nyní je čas na umytí rukou. Doporučuje se mýt ruce přibližně 20 sekund a nezapomenout na prsty, prostory mezi prsty i místa pod nehty. Ruce pořádně osušit a zavřít vodu (ubrouskem).Ujistěte se, že prsteny i dlaně jsou suché, aby nedošlo k podráždění pokožky pod prstenem kvůli vlhkosti. Nyní si již můžete šperky opět nasadit.

Zatím nejsou k dispozici přesné informace o tom, jak dlouho přežívá koronavirus na povrchu stříbra nebo zlata. Musíme tedy počítat s tím, že společně s ostatními předměty denní potřeby, jako jsou klíče nebo mobilní telefon, i šperky je nutné čistit a pravidelně je dezinfikovat.

Chraňte se rukavicemi

Podle odborníků se virus do těla sice přes pokožku rukou nedostává, ale při správném používání rukavic, můžete riziko přenosu infekce snížit. Při nákupech využívejte jednorázové rukavice dostupné u vchodu, které brání přímému kontaktu s kontaminovaným povrchem. Mějte na paměti, že před nasazením rukavic je nutné si vždy umýt ruce mýdlem či dezinfekcí a během jejich nošení zamezit dotýkání se obličeje, pouze tak může dojít k zamezení šíření infekce. Po použití je velmi důležité rukavice správně sundávat, a to tak, že chytnete okraj rukavice druhé ruky a postupně jej rolujete dolů, až vám vznikne rulička smotaná dovnitř. Nakonec rukavice vyhoďte do vyhrazeného prostoru a opět si řádně umyjte ruce mýdlem.

Pozor na choulostivé drahokamy

"Do kontaktu s dezinfekcí by určitě neměly přijít šperky s drahými kameny organického původu, jako je korál, perly a perleť nebo jantar. Povrch by mohl být vysušen, ztratit lesk nebo popraskat. Choulostivé jsou ale i některé další minerály, především ty měkčí nebo barevné. Patří mezi ně tyrkys, opál, smaragd nebo turmalín," vysvětluje Jarmila Slívová ze zlatnického Atelieru Klenota. Zvláště perly jsou velmi křehké a každodenní mýdlová lázeň by jim nemusela dělat dobřě. K péči o ně se doporučuje pouze vlhký hadřík, občas může být namočený v mýdlové vodě.

Jak můžete dezinfikovat snubní a zásnubní prsteny?

Nejčastěji nosíme na rukou snubní a zásnubní prsteny, které bývají vyrobené z ušlechtilých materiálů. Pravé zlato nebo platina, diamanty a další kameny, které se nacházejí na nejvyšších pozicích stupnice tvrdosti (safír, rubín), jsou vůči dezinfekčním přípravkům na bázi alkoholu nebo peroxidu vodíku relativně odolné.

A jak tedy na to? Připravte si misku s teplou vodou a namočte do ní šperk na 20 minut. Vyjměte ho z vody a přelijte ho dezinfekcí s obsahem alkoholu 60%, kartáčkem můžete dočistit hůře dostupná místa. Nechte šperk volně oschnout. Musíte ovšem počítat s tím, že ani šperk ze zlata a diamantů není nezničitelný a pokud bude takto ošetřován každý den, může dojít ke ztrátě lesku nebo uvolnění usazených kamenů.

Bez šperku ani na krok!

Pro mnoho lidí jsou šperky něco jako talisman, který se stal naší každodenní součástí a často má pro nás i sentimentální hodnotu. Jestliže se nechcete nošení šperků vzdát nebo riskovat, že by vaše milované klenoty mohly přijít k újmě, dbejte zvýšené hygieny a šperky čistěte zvlášť kvalitními dezinfekčními přípravky. Pokud zaznamenáte jakoukoli změnu nebo poškození vašeho šperku v důsledku čištění, kontaktujte klenotnictví, kde jste ho zakoupili a konzultujte další postup.