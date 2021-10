Panenky jako živá miminka? Reborn panenky ovládly dětský svět

Reborn panenky, vypadají jako živá miminka a milují je holčičky po celém světě.

Dětské panenky patří mezi nejoblíbenější dětské hračky. Miminka, Barbie, interaktivní panenky - na trhu je řada nejrůznějších druhů. Obrovským hitem jsou Reborn panenky. Holčičky po celém světě sní o své vytoužené panence. Důvod je prostý - chtějí se podobat svým maminkám a starat se o své panenky tak dobře, jako se o ně starají právě jejich maminky. Každá holčička by měla mít svou milovanou panenku. Doba se mění a panenky s ní, a tak vám dnes představujeme panenky, které vypadají jako skutečná miminka.

V dnešním moderním světě, který je zaměřený především na detaily, jsou tyto panenky přirozenou evolucí a věřte nebo ne - Reborn panenky si zamilují nejen děti, ale i dospělí. V nejedné dospělé hlavě se při prvním setkání s panenkou Reborn zrodí myšlenka ,,kéž bych se mohla vrátit do dětských let“.

Tyto nádherné panenky jsou vyráběně ručně a jejich vzhled připomíná skutečné dětičky. Panenky jsou propracované do nejmenších detailů a jsou vyráběné z velmi kvalitních materiálů.

Tělíčko panenky je vycpané a potažené velmi příjemnou látkou. Končetiny a hlavička jsou z kvalitního silikonu, který velmi věrně připomíná skutečnou pokožku. Vlásky panenky jsou dlouhé, příjemné na dotek a česat nebo tvarovat je do různých účesů, bude hračka.

Panenky Reborn mají opravdové řasy, které jsou naprosto k nerozeznání od řas skutečných miminek. Jsou vybaveny různým příslušenstvím a nádherným oblečením, které vaše malé holčičky rozhodně ocení.

Jednou z jejich největších výhod, jsou jednoznačně doplňky, protože velikost Reborn panenky odpovídá velikosti dítěte ve věku od 6 do 9 měsíců, a tak můžete snadno dokupovat oblečky, pro tyto panenky, v různých i neznačkových obchodech pro děti, v second handech nebo oblečky dědit po opravdových dětech. To samé platí i pro další doplňky, jakými jsou například kočárky, jídelní stoličky, postýlky a mnoho dalšího. Fantazii se v tomto případě meze nekladou a věřte, že to vaše holčičky nepřestane bavit jen tak ze dne na den.

Názvy těchto panenek jsou odvozeny od skutečných jmen českého kalendáře, takže vaše malé hospodyňky mohou slavit sváteční den panenky, stejně jako mohou slavit její narozeniny. Panenka je totiž vybavena rodným listem v českém jazyce, do kterého můžete dopsat jméno panenky a datum jejího narození.

No není to krásné, kam dnešní technika, nápady a vychytávky spějí? Mít takovou panenku v době, kdy jste byla ještě malá holčička, tak byste jí zcela určitě nutně potřebovala. A co vaše děti? Také ji nutně potřebují? Dejte vašim dcerkám to, po čem touží, ať je s nimi každý s nimi strávený den opravdová Hawaj.