Pandemie všechen pohyb jen urychluje. Není cesty zpět

Produkty a technologie společnosti Parker Hannifin najdete prakticky všude. V zemědělství, při výrobě potravin, při vývoji léků, ve strojích a zařízeních pro těžební průmysl, v dopravě, v letectví, při úpravě vody.

Parker Hannifin po dlouhá desetiletí patří mezi nejzásadnější světové technologické inovátory v oblasti řízení pohybu. Po celém světě má dnes 320 výrobních podniků a ročně dosahuje obratu kolem 14 miliard dolarů. V České republice působí už třicátým rokem - v Chomutově a Sadské má klíčové výrobní závody a v Praze obchodní pobočku, která zajišťuje prodeje a systémová řešení po České republice a na Slovensku.

Těží přitom i z letité tradice tuzemského průmyslu a tradičně šikovných českých inovátorů. "Vývoj nových technologií je naprosto klíčový pro úspěch firmy. Současně do firmy přicházejí inovace a skvělé technologie s novými akvizicemi. Ty posouvají firmu dále kupředu," říká Michal Grundfest, který z České republiky zodpovídá za zákaznický servis v regionu EMEA. "Řízení pohybu je komplexní obor sdružující řadu technologií, které musí pracovat pospolu. Budoucnost je v integraci těchto technologií tak, aby se maximálně využilo jejich výhod," doplňuje muž, který v Parker Hannifin působí už od roku 2003.



Není cesty zpět

Přesto, že vývoj klíčových technologických inovací probíhá zejména ve Spojených státech nebo Německu, i ve výrobních závodech v Chomutově nebo Sadské se neustále něco mění. Ať už jde o produkty, automatizované procesy nebo digitalizaci obchodních a komerčních aktivit. Jejich tempo samozřejmě ještě umocnila letošní vlna pandemie.



"V poslední době se často objevují aplikace spojené s elektromobilitou, rozvojem infotainmentu nebo systémy aktivní bezpečnosti v tradičních i elektrických vozech," říká Richard Stejskal, manažer výrobního závodu v Sadské. A Michal Kupec, manažer chomutovského závodu, jej doplňuje: "Základní vývoj probíhá vždy v mateřské lokaci jednotlivých divizí. Na naší úrovni se jedná zejména o spoluúčast při DFMA (Design for Manufacturing and Assembly), a to zejména z důvodu minimalizace výrobních nákladů."

"Naštěstí digitalizaci a automatizaci zavádíme dlouhodobě, proto nás nezaskočila. Jen v tuhle chvíli máme rozjeté projekty na automatizaci interní materiálové logistiky s využitím pokročilé AMR technologie (Autonomous Mobile Robot), projekt na sběr dat z výrobních linek (MES) a samozřejmostí je také aktivní využívání platformy Power BI pro analýzu dostupných dat. Do výroby se pak instalovala linka pro nanášení těsnící elektricky vodivé pasty a termogelu či dispenzní linka řízená autonomním kamerovým systémem," shodují se Michal Kupec a Richard Stejskal.

Digitalizace se však dotkla i samotného řízení společnosti a komunikace s lidmi. "Pandemie nás donutila mnohde nahrazovat přímý lidský kontakt videem. A to v míře, která pro většinu z nás byla ještě před rokem nepředstavitelná. Je jasné, že to je momentální extrém, ale cesta úplného návratu podle mne není," uzavírá Michal Grundfest.