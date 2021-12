Pandemie urychlila i s pomocí biometrie digitalizaci školství.

Když se v březnu 2020 zavřely kvůli pandemii covidu-19 všechny české školy, neuvěřitelné se stalo skutkem. Dříve nebo později do vzdělávání vstoupila digitalizace a žáci i studenti všech stupňů systému se po následující rok a půl potkávali téměř výhradně online.

U přijímacích zkoušek i zápočtů se školy musely vypořádat také s problémem bezpečné identifikace uchazečů i studentů. A právě s tím jim může pomoci biometrie.

V půli března 2020 se začala psát úplně nová, bezprecedentní kapitola dějin českého školství zvaná distanční výuka. Základní, střední i vysoké školy se musely okamžitě přizpůsobit situaci, na kterou rozhodně nebyli připraveni ani pedagogové ani žáci. Následující rok a půl se pak, s drobnými přestávkami, potkávali jen prostřednictvím online nástrojů. A spousta z nich počítá s tím, že to tak zůstane i do budoucna.

Nečekaně digitální

V prvních týdnech a měsících nebyl přechod do online prostředí pro mnoho vzdělávacích institucí snadný. Některým dětem chyběly počítače i připojení k internetu, některým školám odpovídající počet licencí, učitelé mnohdy nebyli na digitální výuku připraveni. Jak ale praví staré přísloví: všechno zlé je pro něco dobré. České školství udělalo obrovský krok směrem do budoucnosti. "Situace učitele donutila seznamovat se s prostředky digitální komunikace a aplikovat je," řekl už koncem března 2020 Českému rozhlasu Bohumil Kartous ze vzdělávací společnosti EDUin. Jakmile školy, rodiče na homeoffice i děti a studenti na distanční výuce na novou situaci trochu zvykli, vyvstala otázka přijímacích i závěrečných zkoušek. Ty se v mnoha případech, obzvlášť pokud nezahrnovali praktickou část, daly sice také uskutečnit distančně čili online, jenže přinesly nový problém. A sice jak ověřit, že ten, kdo je na druhém konci online spojení zkoušen, je skutečně tím uchazečem či studentem, který má být hodnocen. Někde mávali indexem před web kamerou, jinde volili dvoufázové ověřování prostřednictvím emailu či mobilního telefonu. Nabízí se přitom ještě jiné, chytřejší a mnohem spolehlivější řešení, které na dálku ověří skutečnou totožnost jakéhokoliv člověka, jež má identifikační doklad s fotografií. A to s pomocí biometrie, tedy jeho vlastního obličeje. Jak?

Až skončí pandemie…

Technologie, které porovnávají osobní doklady s tváří osoby, která je předkládá, poskytují jistotu bezpečnosti všem zúčastněným stranám. Biometrii, tedy biologické rysy, totiž nelze ošálit. Jedním z takových chytrých řešení je idGuard od společnosti Unicorn Systems, který začíná pro identifikaci svých studentů používat i vysoká škola Unicorn University. "Na Unicorn University již od jejího založení dáváme velký důraz na tvorbu studijních materiálů skládajících se z interaktivních učebnic, online kurzů a videocastů. Díky tomu jsme byli připraveni studentům poskytnout vzdělávací obsah a náš přechod na distanční vzdělávání proběhl plynule. U online nástrojů rozhodně zůstaneme i v budoucnosti. Primárně v rámci našich plně distančních studijních programech a dále v rámci ověřování identity uchazečů o studium, které je součástí online vstupních pohovorů," vysvětluje ředitel školy Marek Beránek.

idGuard umožní studentům Unicorn University zúčastnit se na dálku přijímacího řízení i skládat zkoušky včetně státní závěrečné online. "idGuard ověří jejich identitu nejen rychle a jednoduše, ale hlavně spolehlivě a bezpečně a pouze s využitím smartfonu a průkazu totožnosti," vysvětluje Pavel Horák z Unicornu. Dotyčný pouze vyfotí občanský průkaz či jiný doklad totožnosti mobilním telefonem, idGuard ze snímku načte všechny údaje včetně fotografie, kterou vzápětí porovná s aktuálním selfie uživatele. Vykazuje přitom přesnost téměř 99 procent a neošálí ho ani starší fotografie. Důležitým bezpečnostním prvkem je takzvaný "liveness check", který ověřuje, že identifikovaná osoba je skutečně živým člověkem.

Personalizace vzdělávání je také jednou z cest, které se při výuce na dálku v Unicorn University věnují a ve které vidí budoucnost a současná situace má i podle něj na poli vzdělávání mnoho pozitiv. "Například pokud jde o oblast tvorby a zpřístupňování vzdělávacího obsahu, který mimo jiné umožňuje aplikovat tzv. mikro vzdělávání čili micro-learning, pandemie zkrátka pomohla urychlit digitalizaci vzdělávání," uzavírá Marek Beránek.

Rychle a bezpečně

Řešení, jaké nabízí idGuard, ale neocení zdaleka jen školy. Uplatní se všude, kde je třeba ověřit totožnost klienta na dálku, a to prakticky v reálném čase bez čekání, až jeho doklady někdo zkontroluje a verifikuje ho. Vytěžená data umí idGuard kontrolovat i vůči externím zdrojům, jako je například databáze odcizených dokladů. "Naše řešení funguje také v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz, je tedy vhodné i například pro banky, které musí podmínky zákona splňovat. Značně urychluje procesy KYC (z anglického know Your Customer, tedy Poznej svého klienta, pozn. redakce) a pomáhá tak šetřit čas nejen firmám, ale především jejich klientům," vysvětluje Horák.