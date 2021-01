Pandemie ukázala, jak jsou IT nástroje důležité. Usnadňují práci učitelům i rodičům

Školy, které používali například aplikaci Edookit, se dokázaly rychle přizpůsobit.

Rodiče, jež dostávali informace od učitelů do nástupu pandemie jen pomocí lístečků, zápisků v žákovské knížce nebo na třídních schůzkách, byli na jaře letošního roku nemile překvapeni. A učitelé zrovna tak.

"Na naší škole jsme zaskočeni nebyli. Už před šesti lety jsme začali používat ke komunikaci mezi školou a rodiči školní informační systém. Díky bohu, že jsme ho měli, když to loni na jaře vypuklo," pochvaluje si Jaroslava Janů, ředitelka základní školy v ulici Česká v Přibyslavi. Podle ní používali učitelé aplikaci Edookit v době covidu podobně jako před tím, jen tak činili častěji a intenzivněji.

Edookit funguje jako elektronická žákovská knížka, kam se zaznamenávají známky, absence dítěte anebo úkoly. V aplikaci se také ukazují zprávy, které ze školy přicházejí, ať už od učitelů, nebo z ředitelství. Školám zase Edookit slouží nejen jako nástroj pro komunikaci s rodiči, ale i jako administrativní systém.

Vychytávky pro učitele i rodiče

Edookit byl vyvíjen posledních deset let, ale od března letošního roku prošel na základě podnětů ze škol několika rychlými vylepšeními. "Velice využíváme ikonku kamery, kterou lze přidat do rozvrhu, takže učitelé, žáci i rodiče vidí, kdy a které hodiny budou probíhat online," zmiňuje Jaroslava Janů jednu z novinek, která umožňuje kliknout na nově přidanou ikonku, a žák se automaticky připojí do výuky. Přitom je jedno, jestli přes Microsoft Teams nebo jinou platformu, žádné další registrování není nutné.

"Edookit pak automaticky zaznamená, kdo byl na hodině přítomen a kdo ne, vlastně udělá docházku. Je to funkce, která šetří čas a zároveň udělá část otravné administrativní práce za učitele," dodává výkonný ředitel Edookitu Roman Vejražka ze společnosti Unicorn.

Vysvětlování obstará systém

IT specialista také ukazuje, jak informační systém zjednodušuje komunikaci rodičům. V demoverzi se mu objeví sada známek, které v poslední době dostala fiktivní žákyně Eva. U čtyřky se kurzorem zastaví a kliknutím si otevře dialogové okno, kam píše zprávu učiteli.

"Rodič může na špatnou známku potomka reagovat, aniž by musel vypisovat, kdo je, ke kterému dítěti patří, o jaký šlo předmět a kdy žák známku dostal. Toto vysvětlování za něj obstará informační systém," doplňuje IT odborník z firmy Unicorn.

Její divize Unicorn Publishing, která se zabývá digitálním vzděláváním, vyvíjí také online kurzy pro střední a základní školy s názvem Red Monster. Už jich existují téměř čtyři desítky a další vznikají. Logickým krokem pak bylo je uživatelsky propojit se systémem Edookit. "To se učitelům hodí i v případě, že děti chodí normálně do školy," dodává Roman Vejražka.