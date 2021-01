Pandemie nás naučila táhnout za jeden provaz

Robert Šimek

Současná nelehká situace se dotkla téměř všech českých firem. „Na začátku krize a během karantény lidé méně cestovali, takže měli daleko menší spotřebu naší autokosmetiky a provozních kapalin. Před začátkem druhé vlny se ale situace stabilizovala a prodeje se vrátily k normálu,“ říká jednatel a spolumajitel společnosti DF Partner Pavel Drha.

Jak ovlivnila letošní koronavirová pandemie celý obor výroby autochemie a autokosmetiky?

Stejně jako ostatní obory i ten náš byl pandemií zasažen. Lidé hlavně v první polovině roku z důvodu lockdownu méně cestovali, což se projevilo na nižší spotřebě našich výrobků zejména na čerpacích stanicích. Druhá polovina roku byla z pohledu prodejů lepší, srovnatelná se stejným obdobím roku loňského.

Vaše firma reagovala na situaci už v březnu tím, že začala vyrábět dezinfekční prostředek Anti-Covid. Jak se tento nápad zrodil a co bylo jeho cílem?

V březnu jsme si všimli, že na trhu v kritickou dobu nebyla žádná alkoholová dezinfekce. A protože jsme disponovali potřebnými kapacitami, sami jsme je státu nabídli. Díky šikovným a obětavým zaměstnancům jsme během několika dnů začali dezinfekci vyrábět. Cílem firmy DF Partner byla především pomoc v těžké době - prvních několik týdnů jsme dodávali téměř veškerou produkci státu a později nemocnicím, krajům a obcím. Navíc jsme část produkce zdarma rozdali, například domovům pro seniory.

Jak náročná byla změna výroby a úprava provozů?

Byla to pro nás obrovská výzva, která se neobešla bez výraznějších zásahů do technologií. Na prvních několik týdnů jsme museli zcela ukončit vlastní produkci, celý provoz vydezinfikovat a dočasně upravit míchárnu. V dalších týdnech jsme pak předělali způsob přípravy dezinfekční směsi, dobudovali skladové zázemí a přizpůsobili i některé plnicí linky.

Byla to pro nás velká lekce a hodně nového jsme se naučili.

V produkci dezinfekčního přípravku pokračujete i nadále pod značkou Profex. Jak dlouho zůstane v nabídce?

Momentálně neplánujeme ukončení výroby. Naopak pracujeme nejen na základní verzi dezinfekce, ale také na rozšíření tohoto sortimentu. Děláme maximum pro to, abychom měli ucelenou nabídku dezinfekce, kterou používají naši současní odběratelé - prémiové sítě čerpacích stanic, hypermarkety a supermarkety.

Dotkla se nějak koronakrize zaměstnanců, museli jste propouštět?

Propouštět jsme nemuseli. Naopak, zejména v první polovině roku jsme měli nedostatek pracovníků. Většina našich zaměstnanců pracovala přesčas v rámci nepřetržitého provozu.

Očekáváte, že se vám v příštím roce podaří ztráty dohnat?

Už letos nám hodně pomohla výroba dezinfekce. I poptávka po našem standardním zboží se po skončení první vlny epidemie vrátila takřka k normálu. Máme to štěstí, že vyrábíme typ produktu, bez kterého se řidiči neobejdou. Vždy budou potřebovat nemrznoucí směsi i autokosmetiku. V tomto směru jsme tedy optimističtí.

Dají se na současné situaci najít aspoň nějaká pozitiva, například větší digitalizace nebo využití e-shopu?

Pozitivních bodů v této složité situaci jsme našli hned několik. Hlavní je pro mě přístup našich zaměstnanců, kteří v době největší krize pomohli nad rámec svých povinností. Jsem velice rád, že umíme táhnout za jeden provaz a nacházet řešení společně a rychle. Za toto patří všem velké poděkování. Doplnili jsme výrobní program o položky dezinfekce, které na trh uvádíme také přes náš nově vytvořený e-shop. Založili jsme ho hlavně z důvodu změny nákupního chování jak běžných spotřebitelů, tak velkoobchodů. Vytvořili jsme jim jednoduché a přehledné prostředí, kde si mohou snadno a rychle požadovanou dezinfekci nakoupit - a to včetně garance termínu jejího doručení.

Firma DF Partner letos slaví 30 let od svého založení. Když se na její vývoj podíváte zpětně, co bylo nejtěžší a na co jste nejvíc hrdý?

Naši firmu jsme vypiplali doslova z nuly bez cizího kapitálu, obstáli v konkurenci a vytvořili značku, která se stala synonymem kvality a spolehlivosti. Vybudovali jsme fungující distribuční síť podpořenou velmi dobrými vztahy s našimi zákazníky i dodavateli. Ne vždy to bylo jednoduché. Nejtěžší bylo vzdát se některých podnikatelských aktivit, které jsme mnoho let rozvíjeli. Šlo například o výrobu citronových koncentrátů nebo distribuci balicí techniky. Rozhodli jsme se koncentrovat pouze na jeden program, což i s odstupem hodnotím velmi pozitivně. Hrdý jsem především na to, že jsme zůstali rodinnou firmou a podnikání nám nijak neovlivňuje vzájemné vztahy. Velmi si vážíme našich zaměstnanců, kteří prokázali svou loajalitu a nasazení právě během epidemie, kdy byli ochotni ze dne na den nastoupit na nepřetržitý provoz. A těší mě, že se za všech okolností hlásíme k valašským kořenům.

Jak vidíte vývoj firmy do budoucna?

I pro nás je důležitý ekologický rozměr našich aktivit. V nejbližších měsících budeme měnit design obalů autokosmetiky. Chceme se zaměřit na redukci plastů, které jako firma vyprodukujeme. Proto některé výrobky dodáváme už teď v lehčených obalech a dál budeme zvyšovat podíl recyklovaných materiálů. Zároveň si chceme uchovat naši klíčovou vlastnost - schopnost velmi rychle reagovat na měnící se poptávku a vnější podmínky. Budeme neustále inovovat, dívat se dopředu a dělat vše pro to, aby byly naše produkty atraktivní a partneři i zákazníci spokojení.

Nedávno jste změnili logo - šedou a modrou barvu v něm nahradily červená a černá. Co si od takové změny slibujete?

Jsme na trhu už více než 30 let a aktualizace loga vyjadřuje vývoj, kterým naše společnost prošla. Protože jsme rodinnou společností (DF = Drha Family), zakládáme si na tradici a stabilitě. Jsme ale zároveň firmou moderní, dynamickou a flexibilní. Nové logo se barevností váže k podstatě a kořenům naší společnosti, tedy k barvám našeho výrobního areálu. Zahrnuje vše, co jsme chtěli a potřebovali sdělit. V nejbližší budoucnosti se v rámci komunikace chceme více soustředit na aktivity v regionu a na interní komunikaci. Další prioritou je pro nás HR, do naší firmy chceme přitáhnout nové talenty. Otázku náboru zaměstnanců nyní intenzivně řešíme. S tím je spojená i zmiňovaná interní komunikace, kterou chceme vylepšit, zintenzivnit a zatraktivnit.

U značky Sheron změnu loga nechystáte?

Vizuální změnu v nejbližší době neplánujeme, ale letos jsme rozjeli reklamní kampaň značky s novým sloganem "Partner šťastných návratů". Prezentace se vyznačuje návratem k tradičním hodnotám a k rodině, protože si všichni uvědomujeme, jak moc jsou tyto věci důležité.