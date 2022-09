Palírna U Zeleného stromu slaví se svou žitnou whisky úspěchy doma i v zahraničí

Žitná whisky z Prostějova získala zlatou medaili na světové soutěži a daří se jí také v exportu.

O whisky se mluví jako o nápoji gentlemanů, její vytříbenost však objevuje čím dál tím více milovníků kvalitního alkoholu. "V České republice roste celkový trh whisky o 8 procentních bodů oproti minulému roku a v tržbách dokonce o 14 procentních bodů. Z vyššího růstu tržeb se dá usuzovat na vyšší prodej prémiovějších a značkových výrobků. Průměrná cena totiž roste pomaleji než celkové tržby, meziročně pouze o 5 procentních bodů. Dále jsme zaznamenali nárůst prodejů prémiovějších variant Staré žitné myslivecké Reserve a Selection, a to dokonce o 80 %. Nejprogresivnější růst má však Stará žitná myslivecká Bourbon Cask Reserve, která přišla na trh v roce 2021," říká marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu Boris Rajdl.

Zlatá medaile pro žitnou whisky

Kromě zemí, které jsou s whisky pevně spjaty, jako je Skotsko nebo Irsko, se v posledních letech celosvětově prosazují i whisky z jiných destinací. Svědčí o tom i letošní ročník světové soutěže The Spirits Business World Whisky Masters 2022, který se konal v Londýně a do nějž se přihlásilo 124 palíren z celého světa. Z této velké konkurence vybrala odborná porota během anonymní degustace 44 vítězů v několika kategoriích. Mezi oceněnými se objevila whisky z Japonska, Jižní Afriky nebo Austrálie a v kategorii evropských blendových whisek získala zlatou medaili Stará žitná myslivecká Bourbon Cask Reserve z nejstarší palírny v Evropě. "Na rozdíl od mnoha dalších palíren jsme přihlásili do soutěže pouze jednoho kandidáta, byť whisek značky Stará žitná myslivecká máme v portfoliu více. O to větší úspěch je, že Stará žitná myslivecká Bourbon Cask Reserve získala hned na svém prvním mezinárodním vystoupení zlatou medaili," říká Boris Rajdl.

Jedinečná hřejivá chuť

Porotu zaujala svou jedinečnou chutí a vůní. Žitná whisky pocházející z Palírny U Zeleného stromu se vyrábí z ušlechtilého žitného destilátu a svou jedinečnost získává v prostějovských sklepích palírny s více než 500letou tradicí. Zraje celé čtyři roky v dubových sudech, v nichž předtím dozrával výhradně bourbon, a to jí dodává chuť i vůni po jemné vanilce s tóny hřejivého ovoce a medu, ale také ostružin nebo pepře.

Palírna U Zeleného stromu dobývá Indii

Dalším úspěchem na mezinárodním poli je pro nejstarší palírnu v Evropě export na indický trh s alkoholem. "Indický trh s lihovinami je jedním z nejrychleji rostoucích na světě, a co se týká velikosti, zaujímá 4. místo světového žebříčku a zaostává pouze za Čínou, USA a Japonskem. Jeho hodnota činí 35 bilionů amerických dolarů," přibližuje situaci na indickém trhu manažerka exportu v Palírně U Zeleného stromu Martina Ďásková, která má na starosti vývoz tuzemských produktů právě na indický trh. A protože je nejpreferovanější lihovinou v Indii whisky, zamířil v létě do severní části této druhé nejlidnatější země světa již několikátý kontejner se Starou žitnou mysliveckou Bourbon Cask Reserve.