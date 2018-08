Hana Ridzoň Horká: Práce a mateřství se dá skloubit

Mnoho lidí vidí v poradenské branži hlavně peníze a kariéru. Regionální ředitelka OVB Allfinanz měla přístup jiný. Věděla, že když bude mít dostatečně silnou firmu, bude moci bez problémů odejít a věnovat se naplno své rodině, stejně jako se předtím věnovala naplno své kariéře. Její předchozí úsilí jí nyní dává svobodu trávit většinu času se svými jednoročními dcerami.

Hana Ridzoň Horká začala podnikat ve financích už v 21 letech. Někdy zažívala těžké chvíle a ty úplné začátky opravdu nebyly jednoduché. U ženy v mladém věku je velmi těžké získat si důvěru starších lidí. Přesto svoji touhu být nezávislá nikdy nepověsila na hřebík. Měla jednoznačný cíl, že až bude na mateřské, bude si moci mateřství v klidu vychutnávat a věnovat se opravdu jen rodině.

"Z firmy jsem se na nějakou dobu odmlčela v pátém měsíci těhotenství, když nastaly drobné komplikace. Kolegové byli naprosto úžasní - dali mi najevo, že jsou schopní fungovat bez mé každodenní účasti v kanceláři a tím jsem měla potřebný klid po zbytek těhotenství," přibližuje svůj dočasný odchod ze zemského ředitelství OVB Hana Ridzoň Horká.

Ve firmě tedy na každodenní bázi nefigurovala rok. Když se jí narodila dvojčata, potřebovala nějakou dobu na aklimatizaci. Musela se trochu hledat ve své zcela nové roli - roli dvojnásobné matky, kdy se první měsíce opravdu věnovala pouze své rodině.

Poprvé se rozhodla vrátit se do své manažerské role půl roku po narození dětí. Tehdy se zúčastnila dvoudenní konference, kde měla hodinovou přednášku na téma rodina, práce a kariéra. "Účast na konferenci nebyla úplně jednoduchá. Vše jsem musela pořádně promyslet, abych na prvním místě byla k dispozici holkám, když mě potřebovaly. Tím pádem se harmonogram konference i čas mé přednášky odvíjely od času jídel pro malé. Bylo úžasné cítit, jak mě všichni moji kolegové podporují. Ohromně mi pomohli především můj manžel s tchyní, kteří se starali o děti, když jsem přednášela nebo poslouchala ostatní přednášející. Po zhruba roce jsem zase měla pocit, že jsem manažerka a součást firmy," říká oblastní ředitelka OVB Allfinanz.

Nyní bude dvojčatům jeden rok a pro Hanu je všechno náročnější, protože se začínají pohybovat a lézt a stavět se okolo nábytku. Proto ji nyní rodina potřebuje ještě více. I tak ale zvládá párkrát do týdne schůzku, kterou si často směřuje k sobě domů, aby byla stále k dispozici dcerkám. "Vše se dá skloubit, jen je to o troše logistiky, přesného plánování a velké pomoci rodiny," usmívá se Hana Horká.

A jak dnes vypadá její práce? Hana má jako regionální ředitelka na starosti především manažery týmů, tzv. oblastní vedoucí, kteří jsou podle ní z velké části naprosto samostatní. I proto podle jejích slov firma funguje, i když je její zapojení menší. Stačí být se všemi svými lidmi v kontaktu, aby věděli, že i když je na mateřské, tak se na ni mohou kdykoliv obrátit.

Záležitosti se svými dlouhodobými klienty, kteří se na ni stále obracejí, se snaží řešit maximálně efektivně, pokud možno přes email nebo telefonicky. S touto agendou a kancelářskou prací jí také pomáhá její asistentka. Přesto osobní kontakt nic nevynahradí a tak občas Hana vyrazí za svými klienty nebo spolupracovníky "do terénu". "Beru to spíše jako odpočinek, než jako pracovní schůzky. Vztahy s klienty mám na velice přátelské úrovni, jedná se téměř vždy o velmi příjemné popovídání u kávy jen s lehkým nádechem práce. Rodina nyní i přes můj návrat do podnikání funguje úplně skvěle. Manžel mne poznal jako úspěšnou podnikatelku a sám velice úspěšně podniká, proto má pro mé skloubení práce a mateřské dovolené velké pochopení a snaží se mi maximálně pomoci", dodává závěrem Hana Ridzoň Horká, regionální ředitelka OVB Allfinanz.