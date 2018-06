Akcie, reality, nebo podílové fondy. Kam s penězi, když jich máte moc

Asi už každý ví, že nechat příliš mnoho peněz ležet na běžném účtu není žádná výhra. Jak si ale poradit skutečně s náročnější investicí? Pokud máte například peníze z dědictví nebo jste si je našetřili v průběhu života, tak rada, kam s nimi je možná to nejcennější, co můžete dostat.

Jenže tuhle radu není vůbec jednoduché někomu dát. V rámci světa financí je nepřeberné množství možností kam peníze vložit. Mimo zmíněné akcie, nemovitosti, zlato a podílové fondy můžete svoje úspory dát také do kryptoměn, komodit, měn, indexů, certifikátů, opcí a dalších nástrojů finančního trhu. Pro tento článek jsem si ale vybral čtyři následující možnosti investice.

Nemovitosti jsou především pro ty, co mají trpělivost a čas

Jednou z nejčastějších forem uložení bohatství jsou nemovitosti. Zdá se to jednoduché. Koupím byt, pronajmu jej a inkasuju měsíční nájemné a co víc, s rostoucí cenou nemovitosti roste i hodnota mojí investice. Tak jednoduché to ale není. Na druhý pohled zjistíte, co všechno obnáší vlastnit nemovitost. Placení daní, sepisování nájemních smluv, opravy nemovitosti a mnoho dalšího.

Vůbec nejhorší je pak situace, kdy se vám nepodaří odhadnout nájemníka a do bytu se vám nastěhuje člověk, se kterým budou jenom potíže. A tím nemyslím jen starosti s placením nájmu. Těch problémů může být opravdu mnoho. Nájemník bude rušit vaše sousedy a ti vám budou donekonečna volat, ať jej vystěhujete. Jenže vystěhovat nájemníka opravdu lehké není. Pokud plní nájemní smlouvu a řádně platí nájem, je opravdu složité ho z bytu potom dostat. Vaše nemovitost se záhy stane vaší noční můrou a z dobré investice se stane koule na noze.

Někteří lidé ještě uvažují nad krátkodobým pronájmem nemovitosti například turistům. V tomto případě už se opravdu nedá hovořit o klidné investici. Takováto forma výdělku vás skoro na plný úvazek zaměstná, protože se v bytě nebo domě budou každý týden točit jiní lidé.

Investice do nemovitosti určitě není špatná forma uložení peněz. Jen musíte odhadnout a zvládnout všechna rizika.

Pro zkušenější a odolné můžou být vhodné akcie

Akcie představují další formu uložení peněz. Na rozdíl od nemovitosti je podstatně jednodušší si je pořídit. Stačí si otevřít účet u nějakého renomovaného brokera, převést si peníze a začít investovat.

Jenže do čeho? Která firma bude za deset let na výsluní a která zkrachuje? Tato investice představuje obrovský potenciál, ale za cenu velkého rizika, že se vaše bohatství sníží. Navíc počítejte s tím, že abyste dobře vybrali firmu, jejíž akcie si nakoupíte, tak budete muset strávit desítky hodin čtením nejrůznějších analýz a reportů, konzultacemi s odborníky a ani to vám nezaručí, že opravdu vyděláte.

Pro ty, co nemají čas, ale mají peníze, jsou vhodné podílové fondy

Jednou z dalších možností, kam směřovat své bohatství, jsou podílové fondy. Ty nejčastěji investují do stovek nejrůznějších akcií firem tak, aby vám, pokud možno, co nejvíce snížili riziko, že se některé z firem v rámci vašeho portfolia nebude dařit. Za to ale platíte poplatky - vstupní, manažerské a někdy i výstupní. Platíte prostě za to, že se vám někdo o vaše finance stará a vy nemusíte denně vybírat, kam zrovna přesměrujete své peníze. Tato varianta je vhodná především pro ty, kteří netouží po astronomickém výnosu a zároveň nemají dostatek času řešit nájemní smlouvy, nebo vybírat vhodné firmy k investici.

Zlato - risk pouze na jednu kartu

Dalším typem investičního nástroje, který se ve finančních kruzích řeší, je zlato. Do zlata můžete investovat v mnoha podobách - nejčastější jsou klasické zlaté cihly (slitky) nebo pamětní mince. Každé má své pro i proti. U mincí je nejvyšší náklad za výrobu. Když minci vlastníte, tak vlastníte zároveň i její uměleckou hodnotu a raritu na trhu. Proto je toto investování vhodné spíše pro ty, jenž oboru numismatiky opravdu rozumí.

Mít zlatou cihlu je fajn, protože reálně něco držíte, zároveň s tím ale musíte řešit, kam to uskladníte (což mimochodem u mincí musíte řešit také). Rozdíl oproti mincím je hlavně v tom, že když máte pouze zlaté cihly, nemusíte oboru příliš rozumět.

Pro obojí výše zmíněné ale platí, že likvidita je nižší než u předešlých nástrojů. Pokud budete chtít zlato přeměnit zpět na peníze, nejde to úplně lusknutím prstu, je to ale o mnoho rychlejší než v případě zlatých mincí.

Diverzifikujte a nechte si poradit

Jak už bylo řečeno, na výběr toho možná nejlepšího pro vás neexistuje žádný univerzální klíč. Vždy je důležité vybírat velmi obezřetně a svoji důvěru dát jen tomu, komu doopravdy věříte, kdo má zkušenosti a dlouhodobě dobré renomé. Ve výsledku pak pro vás může být vhodná i kombinace všech čtyř typů investic, kterým jsme se v tomto článku věnovali. Doporučujeme prokonzultovat svou situaci s odborníkem a až posléze začít s investicí.