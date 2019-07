Ostrov Réunion: Co musíte vidět a zažít ve francouzské exotice?

Réunion se nachází v Indickém oceánu, přesto je součástí Evropské unie. Ostrov, který je pětkrát větší než pražská metropole, totiž patří Francii, od svého vlastníka je ale vzdálen 9 500 kilometrů. V překladu Réunion znamená shledání, s čím vším se tedy můžete ve francouzské exotice shledat?

Réunion láká na svou rozmanitost. Na ostrově si tak lze užívat krásných pláží a za chvíli se brodit deštným pralesem nebo vyrazit na prohlídku sopky. Zažijete potápění v laguně, túru na nejvyšší místní horu Piton de Neiges nebo putování tropickým pralesem Belouve a Bebourg.

Každý průvodce pro Réunion vám doporučí také zajít do polí s cukrovou třtinou a do destilérky Saga du Rhum v blízkosti města St. Pierre, kde se nejenže dozvíte vše o místním rumu, ale také ochutnáte rumy nespočtu příchutí, ať už vanilkový, kávový, pomerančový, banánový nebo třeba s chilli papričkami.

Průlety nad dechberoucími kaňony i romantické koupání v lagunách

Zájezdy na Réunion jsou velmi oblíbené, právě pro svou rozmanitost, na ostrově si každý najde to své. Aktivní sportovci mohou kromě vysokohorské turistiky, vyrazit i na horská kola, vyzkoušet paragliding, canyoning nebo golf. Pro turisty velmi oblíbené je také potápění a výpravy ke korálovým útesům, vyhlídkové lety s průlety nad údolími a kaňony nebo plachtění a mořský rybolov. Milovníci adrenalinu si pak nenechávají ujít výlety džípy po extrémních cestách. Možností je na ostrově celá řada.

Čeho si na Réunionu moc neužijete, je koupání, které je z důvodu výskytu žraloků zakázáno. Opalovat a relaxovat na pláži je ale povoleno. Svlažit se pak můžete v jedné z chráněných lagun, z nichž tou nejvyhlášenější je L’Ermitage-Les-Bains. Voda v laguně dosahuje sotva po pás, takže na plavání to opět není, ale i tak se jedná o příjemné zpestření dovolené. Pokud se však nechcete ochudit o pravé koupání v moři, můžete dovolenou spojit s návštěvou sousedního ostrova Mauricius.

Jak je to s očkováním a s pitnou vodou ve francouzské exotice?

I přestože je Réunion francouzským ostrovem, je vhodné pamatovat, že vyrážíte za exotikou, s čímž vyplouvá na povrch otázka: "Je potřeba očkování?" Ze zákona žádné povinné není, doporučováno ale je klasické cestovní očkování proti žloutence typu A i B, popřípadě břišnímu tyfu.

Vhod přijde se řídit také základním pravidlem, které zní: "Co můžete uvařit, usmažit nebo oloupat, to můžete jíst, jinak na to zapomeňte." Voda z kohoutku je sice na ostrově pitná, přesto je ale lepší používat vodu převařenou nebo balenou, a to jak na pití, tak i na omývání ovoce a zeleniny. Pozor dejte na nápoje s ledem a na zmrzlinu kupovanou na ulici ve stánku, ať si dovolenou na Réunionu neznepříjemníte návštěvnou zdravotnického zařízení.