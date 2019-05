Ostravské MS v para hokeji bořilo rekordy v návštěvnosti

Neuvěřitelný divácký úspěch zaznamenalo letošní mistrovství světa v para hokeji v ostravské hokejové aréně. Osm týmů z celého světa tam předvedlo, jak sport dokáže spojit lidi - handicapované i zdravé. Dokázala to i návštěvnost arény, která lámala světové rekordy. Náročný prodej 45 000 lístků zvládli organizátoři hladce i díky systému smsticket.

Skvělé místo pro české hochy

Do zcela vyprodaného finále se český tým bohužel neprobojoval. První místo nakonec získali para hokejisté z USA před druhou Kanadou a třetí Koreou. Čeští hráči obsadili krásné čtvrté místo. Ukázali, že i s omezeným finančním zázemím a při běžném zaměstnání dokáží hrát skvělý hokej a obstát ve světové konkurenci.

Sportovci si během celého mistrovství užívali atmosféru nadšených fanoušků a zaplněné haly. Už třetí hrací den zlomili návštěvníci rekord z paralympiády v Salt Lake City, kdy finále sledovalo 8 317 lidí. V Ostravě jich bylo 8 462. A diváků stále přibývalo. Nakonec sledovalo naživo všech 20 zápasů v 6 dnech víc než 45 000 párů očí. Organizátoři kvůli nim museli dokonce navyšovat kapacitu haly. I tak bylo poslední dva dny vyprodáno všech 8 600 sedadel.

Rychlé odbavení a spokojení fanoušci

I přes nečekaný nápor probíhal prodej vstupenek naprosto hladce díky platformě smsticket. Ta se postarala jak o online předprodej vstupenek, tak o prodej lístků na místě. Všechny online platby pak zajistila platební brána Pays. Proces velmi urychlila možnost koupit si lístky předem z pohodlí domova. Fanoušci zaplatili kartou nebo rychlým převodem z internetového bankovnictví a pak už jen vyrazili na zápas se vstupenkou ve svém mobilním telefonu. Odpadlo i zdržování u vstupu díky kvalitnímu odbavení vstupenek čtečkami smsticket.

A protože hladký prodej vstupenek výrazně přispěl celkovému úspěchu MS, vyzpovídali jsme zakladatele smsticket Oldřicha Brzobohatého a Karla Sasína:

Můžete stručně představit vaši firmu?

O. B.: Jsme brněnská společnost, která funguje od roku 2011. Nabízíme spolehlivou a bezpečnou platformu pro ticketing. Vyvinuli jsme cloudové řešení bez nutné instalace programu. Systém je proto přístupný z jakéhokoliv zařízení připojeného na internet. V květnu 2019 jsme zaregistrovali již 1 600 pořadatelů a za poslední rok jsme přes smsticket prodali přes 1 000 000 vstupenek.

Jaká je nejsilnější stránka platformy smsticket? Jak pořadatelům usnadňuje organizaci akcí?

O. B.: Pořadatele vnímáme jako partnera. Naším cílem je poskytnout mu maximální podporu a péči. Pro každého klienta máme řadu podpůrných prodejních nástrojů. Denně se jim individuálně věnujeme. Konzultujeme s nimi, jak ticketing na konkrétní akci uchopit a nastavit, včetně marketingového plánu. Naše nejvyšší priorita je úspěšná akce.

Poplatky pro pořadatele se vám podařilo snížit na 3 % z ceny vstupenky. Jak jste to dokázali?

K. S.: Základem je, že nerozhazujeme, šetříme a reinvestujeme. Jsme malý tým a držíme naše náklady na co nejnižší úrovni. Proto jsou poplatky nízké. Už v začátku jsme smsticket financovali sami bez investorů. A teď nemusíme nikomu nic vracet. Díky tomu všechno, co vyděláme, vracíme zpět do zdokonalování systému.

Co je podle vás důvodem úspěchu platformy smsticket?

K. S.: Ze začátku jsme prodávali vstupenky jen na internetu. Dnes nabízíme kompletní vstupenkové řešení s předprodejem i přímým prodejem na pokladnách po celém Česku. A hlavně - máme za sebou 26 let zkušeností v IT oborech. Řešení smsticket jsme stavěli na našich vlastních systémech a s vlastní platební bránou Pays. Nepotřebujeme tedy žádné další dodavatele a nejsme na nikom závislí. Myslím, že toto je hlavní důvod stálého růstu smsticketu.

