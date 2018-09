Oslava přímo s pivovarskými aneb Smíchov slaví Dny českého piva po svém

Tradiční oslavy Dnů českého piva proběhnou sice až na konci září, se Staropramenem ale můžete začít slavit okamžitě. Existuje totiž třicet dobrých důvodů, proč zajít do své oblíbené hospody a dát si některý z ležáků Smíchovského pivovaru. Tím hlavním je zachování jedinečné české hospodské kultury.

Na živelnou atmosféru ve Staropramen hospodách lákají i sami zaměstnanci pivovaru, kteří si zahráli v novém reklamním spotu nebo budou na slavnostním narážení 20. 9. ve vybraných hospodách. Oslavy Dnů českého piva vyvrcholí 22. 9. na dvoře pivovaru Staropramen.

Hlavní část oslav probíhá v 700 hospod a slaví se mezi lidmi stále oblíbenějšími ležáky v čele s oblíbenou Extra chmelenou 12, která byla poprvé uvařena právě u příležitosti Dnů českého piva. V téměř dvou desítkách spřízněných hospod jsou každý čtvrtek v září připraveny tradiční hospodské hry - třeba mariáš se sládky - nebo živá hudba. 20. září proběhne pod tématem "Družba s pivovarskými" slavnostní narážení soudků Extra chmelené 12, kdy dvě desítky zaměstnanců v čele se sládky i generálním ředitelem Petrem Kovaříkem vyrazí za spotřebiteli do hospod. "Dny českého piva jsou "svátkem" hospody. Máme unikátní hospodskou kulturu, tu musíme podporovat a jak jinak než našimi skvělými pivy," říká Petra Chovancová, manažerka značky Staropramen.

S touto myšlenkou se ztotožňují i zaměstnanci pivovaru. Několik z nich mělo navíc příležitost zahrát si ve spotech, které krásně zachytily genia loci smíchovské hospody. Například sládek Jan Špaček, autor receptury dvou ležáků - Jedenáctky a Extra chmelené, si je jist, že důvodů, proč zajít na pivo do hospody, existuje více. Smíchovský pivovar takových důvodů našel hned třicet - na každý zářijový den jeden - a setkat se s nimi můžete nejen na mnoha místech. Kampaň běží celé září v TV, na internetu i billboardech. V televizních spotech se vedle herce Hynka Čermáka, hlavní tváře aktuálních kampaní Staropramenu, představí i čtrnáct pracovníků Smíchovského pivovaru.

"Ze strany zaměstnanců jsme zaznamenali až nečekaný zájem. Protože jsme nemohli vyjít vstříc všem, vybírali jsme napříč celou firmou od výroby až po kanceláře. Vidět tak můžete nejen sládky, ale i brand manažery nebo obchodní zástupce," vysvětluje Petra Chovancová, brand manažerka značky Staropramen. "Krásu televizní reklamy zároveň prostupuje nadšení pivovarských, kteří se s vervou vrhli do natáčení a potvrdili to, co říkáme, že Smíchov vždycky drží spolu," dodává Chovancová.

V sobotu 22. září budou pro návštěvníky připraveny prohlídky pivovaru, živá hudba a atmosféra typické smíchovské hospody. Vychutnat si budou moci trojici ležáků, Staropramen Ležák s výraznou vůní a hořkostí danou pěti dávkami chmele, který už přes padesát let šíří slávu českého piva v zahraničí. Dále pak Staropramen Jedenáctku, které její originalitu dodává použití karamelového sladu a sedmi druhů chmele, a Extra chmelenou 12, která nyní patří do řad Smíchovského výběru - toho nejlepšího z nápadů Smíchovských sládků.