Opravdu netradiční dárek? Kurz kreslení!

Chcete někomu udělat radost a obdarovat ho opravdu originálním dárkem, který ho bude těšit po dlouhou dobu? Darujte kurz kreslení s profesionálními malíři.

Kreslení je zábava, relax i procvičování mozku. Malování podporuje kreativní myšlení a představivost. Zapojíte při něm i tu část mozku, kterou v běžném životě tolik nezatěžujete.

Kreslit může každý

Největším mýtem o kreslení je, že k tomu, aby člověk mohl malovat, je zapotřebí talentu. Zapomeňte na to. Není to pravda. Stačí chtít. A tak to vysvětlete i obdarovanému.

Kdo nic nezkusí, nic nezkazí.

Při tvoření zapomenete na starosti všedních dní. Ponoříte se do svého vlastního světa.

Tvorba je způsob meditace, která vás naučí zachovat klidnou mysl i v obtížných chvílích.

Uvidíte svět novýma očima.

Známí a přátelé se budou ptát, kdo namaloval ten krásný obraz, který máte v obývacím pokoji.

Náš tip: Přečtěte si, proč začít svůj den s tvorbou

Kurz kreslení

Ať už za sebou máte nějakou tu kresbu, nebo teprve začínáte, nestyďte se. Přijďte na kurz kreslení. Ať už jste při otevření obálky cítili cokoli, možná jste dárce i proklínali, uvidíte, že budete spokojení a šťastní. Možná mu i řeknete, že právě ten jeho dárek vám změnil život.

Kurz kreslení vás seznámí se všemi populárními technikami. Vyzkoušíte si je a zjistíte, která je právě vašemu srdci nejbližší. Když si nebudete jisti, nebo nebudete se svým dílem na 100 % spokojeni, lektoři vám poradí a pomohou.

Nebojte se

Pokud do kurzu vstoupíte a nebude vás to bavit, nikdo vás do ničeho nutit nebude. Ale věřte mi, že to se nestane. Jakmile do ateliéru vstoupíte, zamilujete si ho. V Draw Planet potkáte jen samé milé lidi, kteří ač jsou sami umělci, rádi se budou věnovat i úplným začátečníkům. A vy se nebudete moct dočkat další lekce.

Naučíme malovat opravdu každého

Motto, kterému se jen těžko věří. Přesto je v něm skrytá pravda. Pokud jedinec opravdu chce a nehledá výmluvy, pak už během prvních lekcí pocítí zvláštní pocit. I když před pár týdny bylo vrcholem vašeho umění sluníčko, dnes už se poperete s tužkou, uhlem, zátiším i něčím složitějším.

Nejen kurz pro začátečníky

V nabídce jsou i specializované kurzy pro ty, kteří vědí, která technika je jim nejbližší. Uhel, akvarel, pastelové barvy nebo portrétování?

Každý kurz má pečlivě vypracovaný plán, díky němuž se budete neustále posouvat vpřed. Co se včera zdálo nemožné, dnes je realitou.

Co vše daruji?

7-13 týdnů dlouhý kurz, při kterém se nikdo nebude nudit.

Individuální přístup

přístup Pomůcky a vybavení (nic s sebou nemusíte nosit, vše je v ceně kurzu)

(nic s sebou nemusíte nosit, vše je v ceně kurzu) Milé lektory

Dopolední, odpolední nebo i večerní kurz (Vyberete si termín a ten bude platit každý týden.)

Širokou nabídku kurzů

kurzů 3 hodiny, které budete mít jen sami pro sebe. Budete ponořeni jen do svého světa, který nebudete chtít opustit.

Vyberte ten nejkrásnější dárek. Knížku, květinu či čokoládu daruje každý, kurz kreslení jen vy. Buďte originální.