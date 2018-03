Odpočinek ve stylu The Grand Mark

Foto: The Grand Mark

Barokní palác přímo v centru Prahy se soukromou zahradou, oceňovanou restaurací a novým SPA.

Hledáte klidné místo, kde si odpočinete? Navštivte hotel The Grand Mark a zapomeňte na každodenní ruch. Hotel nabízí prostorné a vkusně zařízené pokoje. Opravdové kulinářské speciality ochutnáte v restauraci Le Grill, ve které se vaří výhradně z lokálních a farmářských surovin. K odpočinku slouží i soukromá hotelová zahrada a zcela nové SPA. Své blízké můžete potěšit dárkovými vouchery na veškeré služby.

Pokud si chcete svůj pobyt nebo návštěvu Prahy opravdu užít, tak se zaměřte na služby hotelu The Grand Mark v Hybernské ulici. Nabízí prostorné pokoje, které jsou přímo stvořené pro odpočinkový pobyt. Součástí hotelu je i zcela nové SPA. Objednat si zde můžete relaxační a speciální masáže a to včetně kosmetických služeb a SPA manikúry nebo SPA pedikúry i jako neubytovaný host.

Ve SPA je kladen důraz na absolutní klid a soukromí hostů. Odpočiňte si v prostorné vířivce a nechte tak ulevit vašemu tělu i mysli. K prohřátí a uvolnění napjatých svalů slouží suchá sauna nebo parní kabina. K následnému ochlazení je připravena prostorná sprcha. Absolutní klid si můžete dopřát na pohodlných postelích, které jsou součástí SPA.

Pobytový balíček Wellness Suite nabízí ubytování v kategorii apartmá. Během tohoto pobytu načerpáte novou energii. Zahrnuje welcome drink, bezplatné wi-fi, snídani formou bohatého bufetu, 1 x masáž dle výběru, 1x proceduru dle vlastního výběru, neomezený vstup do fitness, vstup do SPA a mnoho dalších příjemných benefitů. Pobyt je minimálně na 2 noci.

Potěšte své blízké nebo kolegy dárkovými vouchery na masáže a kosmetické procedury. Není lepšího dárku než dát možnost odpočinout si. V nabídce jsou tradiční a speciální masáže jako aromatická, švédská nebo masáž lávovými kameny. Oblíbené jsou i dárkové vouchery na péči o obličej. Například procedura Dehydrovaná pleť nebo Absolutní omlazení. Další možností jsou služby manikúra a pedikúra.

Skutečný kulinářský zážitek si můžete dopřát v restauraci Le Grill. Menu se mění každý měsíc a používají se pouze aktuální sezónní ingredience. Přijďte si užít bohatou snídani, pracovní oběd a nebo romantickou večeři. V letních měsících se v zahradě podávají speciality z grilu v obklopení svěží zeleně. Na služby restaurace je rovněž možno zakoupit dárkové vouchery v libovolné hodnotě.

www.grandmark.cz