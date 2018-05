Oční optika, která přijede k vám. Zadarmo!

| Foto: Optik do domu

Když si pozvete OptikaDoDomu, budete mít opravdu z čeho vybírat. Kolekci brýlí si navíc můžete vyzkoušet v klidu domova – bez stresu, bez čekání a bez kolemjdoucích. | Foto: Optik do domu

Představte si, že sedíte na svém pohodlném gauči, obklopuje vás rodina nebo přátelé a vy si v klidu domova zkoušíte jedny dioptrické brýle za druhými. Žádný spěch, žádný nevrlý prodavač, žádné zvědavé pohledy kolemjdoucích.

Zatímco designové poradce vám dělají hlavně vaši blízcí, k ruce máte taky odborníka na optiku. Ano, je to ten sympaťák, který vám celou kolekci brýlí zdarma přivezl a ví o nich první poslední. Hezká představa? Můžete ji snadno zažít. Přesně tento komfort poskytuje OptikDoDomu. A protože se nám takovýto servis zdá skvělý, vyzpovídali jsme spolumajitelku společnosti OptikDoDomu Kláru Seidlovou.

Jak přesně služba OptikDoDomu funguje?

Je to jednoduché. Stačí vyplnit kratičký formulář na našem webu. Do 24 hodin se vám ozveme zpět a domluvíme se na předání vašeho kontaktu OptikoviDoDomu, který působí ve vašem okolí, spolu si domluvíte čas a místo setkání. Popřípadě můžete rovnou zavolat na linku 602 332 395. Náš odborník v dohodnutý termín dorazí k vám domů, do kanceláře nebo kamkoliv jinam. Přiveze kolekci dioptrických brýlí, které jsou pro vás vhodné, a poradí vám s výběrem.

A co když si nic nekoupím?

Nevadí. Naše služba je nezávazná. Pokud vám žádné brýle nepadnou do oka, nic nám neplatíte. Ale stává se to velmi zřídka, protože nabídka dioptrických obrub je velmi pestrá.

Přijedete zdarma opravdu kamkoliv, nebo je tento servis regionálně omezen?

Ano, v rámci celé České republiky k vám přijedeme zadarmo i do té nejodlehlejší vísky.

Za jak dlouho od prvního kontaktu se zájemci dočkají návštěvy OptikaDoDomu?

Vždy záleží na vzájemné domluvě. Kolekci dioptrických brýlí vám můžeme dovézt klidně už druhý den. Déle než týden určitě čekat nebudete.

Co vše potřebuji k tomu, aby mi váš optik mohl vybrat ty správné dioptrické brýle?

Podobně jako v kamenných optikách potřebujete jen lékařský předpis nebo jinak přeměřený zrak.

Můžu se na rady OptikaDoDomu spolehnout? Mají vaši spolupracovníci, kteří vozí dioptrické brýle, potřebné zkušenosti a znalosti?

Od začátku roku 2015 platí nový zákon, který jasně říká, že s optikou mohou pracovat jen ti, kteří mají odborné vzdělání nebo minimálně tříletou praxi v oboru. Všichni naši spolupracovníci zákonné podmínky splňují. OptikDoDomu je trnem v oku Společenství optiků a optometristů a i díky tomu procházíme pravidelně různými kontrolami. Kdybychom tyto podmínky nesplňovali, už by naše služba nemohla fungovat. Jsme rádi, že se na nás obrací i ti, kteří doposud pracovali v sítích optik, a zjišťují, že u nás mohou dělat stejnou práci, ale svobodněji, nemusí mít denně pravidelnou pracovní dobu a za svou práci jsou u nás dobře odměněni.

Na webu OptikDoDomu jsme si všimli, že ceny vašich dioptrických brýlí jsou o dost nižší než jinde. Jak je to možné? Není to na úkor kvality?

Rozhodně ne. Na kvalitě si zakládáme. Ceny dokážeme stlačit tak nízko, protože si skla i obroučky necháváme vyrábět přímo pro nás. Připravujeme designy, barvy a velikosti. Z výroby pak vše míří přímo k zákazníkům. Mimo jiné tak odpadají obchodnické marže a příplatky za značku. Je na každém zákazníkovi, jestli opravdu chce drahé značkové brýle, nebo si radši pořídí kvalitu za rozumnou cenu. Navíc na všechny obruby garantujeme doživotní záruku. V případě, že se s obrubou stane něco, co nelze opravit, prohodíme vaše brýlové čočky do zcela nové obruby jen za manipulační poplatek 299 Kč.

Když si necháváte obruby vyrábět, nemusí pak zákazníci na brýle dlouho čekat?

Naopak. Všechny brýlové obruby máme skladem. Standardní dioptrické brýle na čtení nebo na dálku proto dokážeme dodat do 5 pracovních dnů. Většinou je to ale dříve.

Co když má někdo radši kamenné prodejny?

Myslíme i na takovéto zákazníky. Rádi je přivítáme v některé z našich kamenných očních optik. Naše brýle si zatím můžete vyzkoušet v šesti městech. Prodejnu oční optiky máme v Praze, Rakovníku, Kladně, Karlových Varech, Náchodě a Trutnově.

Opačným případem jsou milovníci e-shopů.

Ani ti u nás nepřijdou zkrátka. Ale nákup neozkoušených dioptrických brýlí přes e-shop jim rozmlouváme. Díky naší online "zkušební kabince" se můžete podívat, jak vám brýle budou slušet, ale je dobré vyzkoušet taky to, jestli vám dobře sednou na obličej. Proto vám raději nabídneme osobní návštěvu, při které si můžete v klidu vybrat brýle, které vám padnou jako ulité.

Specializujete se jen na dioptrické brýle nebo nabízíte také jiný sortiment?

Pojem dioptrické brýle je poměrně široký a spadají pod něj i takové speciality, jako jsou multifokální čočky, samozabarvovací čočky, sluneční dioptrické brýle a tak dále. Nabízíme také veškeré příslušenství, které najdete v kamenných očních optikách, a potěšíme vás rovněž vlastní kolekcí slunečních brýlí.

Jaké trendy momentálně ve světě oční optiky probíhají?

Momentálně nejvíce prodáváme brýlové čočky s filtrem modrého světla. Mnoho přístrojů, se kterými se denně setkáváme, vyzařuje modré světlo - televize, smartphony, tablety, počítače, LED osvětlení a tak dále. Nadměrné množství modrého světla je příčinou neostrého vidění a negativně ovlivňuje naše biologické hodiny. To způsobuje horší usínání, podrážděnost a menší soustředěnost. Brýle s čočkami, které filtrují modré světlo, tak využijí všichni, kteří pracují denně s počítačem. Tedy i ti, kteří nepotřebují dioptrické brýle.

Na kolik u vás takovéto brýle vyjdou?

Za pár čoček s dioptriemi a filtrem proti modrému světlu zaplatíte 2 499 Kč. Pár čoček bez dioptrií stojí 1 999 Kč. Všechny brýlové obruby, včetně obrub z nejnovějších kolekcí, pořídíte za 1 699 Kč. Můžete využít také některé zajímavé akce na brýle. Nejoblíbenější je akce 1+1, kdy si můžete vybrat kompletní druhé dioptrické brýle zdarma. Druhé brýle mohou být i pro někoho jiného a můžeme do nich nasadit klidně i sluneční dioptrické čočky.

Abych byla konkrétní, vysvětlím vše na příkladu: obruby 1 699 Kč, brýlové čočky na čtení nebo na dálku včetně povrchových úprav 1 799 Kč, celkem tedy 3 498 Kč. Od této částky ještě odečteme příspěvek na brýle od pojišťovny v případě, že máte předpis na brýle od lékaře. K tomu navíc dostanete zdarma druhé brýle dle vašeho výběru. Čili cca 3 000 Kč za dvoje kompletní dioptrické brýle.

Pokud chcete brýlové čočky s filtrem modrého světla, nabídka platí úplně stejně, pouze čočky s filtrem modrého světla stojí 2 499 Kč (namísto 1 799 Kč).

To jsou opravdu příznivé ceny. Přejeme vám tedy, ať se vám i nadále daří zpříjemňovat lidem život touto užitečnou službou.

Moc děkujeme. Vynasnažíme se, abychom lidem ušetřili co nejvíce času a naše brýle jim padly do oka.