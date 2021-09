Občasná nuda dětem prospívá, důležitý je přístup rodičů

Během letních měsíců běží čas rychle, protože cestování a krásné počasí přináší pořád řadu zážitků. Na začátku září rodiče zase musí řešit, jak ratolesti zabavit. Co to vlastně znamená, když se děti nudí, a je dobré jim hledat neustále aktivity?

Program dětí pod dohledem

Plánovat dětem program na celé dny není úplně dobrá volba. Tento přístup je náročný pro samotné rodiče, ale příliš neprospívá ani dětem. Může se zdát, že když vymyslíte skvělé výlety a spoustu aktivit na každý den, tak unavené děti jsou spokojené. Vlastně jim ale ubíráte vůli, aby si vymýšlely vlastní zábavu. Důsledkem často bývá situace, že volné chvíle potom děti neumí trávit samy, a často končí u počítače, tabletu nebo u sledování televize. „Dítě je zrcadlem rodičů, proto je dobré zaměřit se na pravidla v rodině, která fungují a která ne, a můžou pracovat na změně vzhledem k tomu, aby to pro ně bylo vyhovující a přínosné,“ říká dětská terapeutka Pavlína Schejbalová.

Zasahovat dětem do programu. Ano, nebo ne?

I když se může zdát, že nuda dětem škodí, není to úplně pravda. Právě během chvílí, kdy se svým ratolestem nevěnujete, totiž dochází k tomu, že se začínají projevovat jejich zájmy. Sportovně založené dítě bude ve své dlouhé chvíli všemožně vyhledávat pohyb, děti s uměleckým nadáním nejspíše sáhnou po pastelkách a budou si kreslit a děti s potřebou tvořit zase zamíří ke stavebnicím nebo z polštářů vybudují vlastní pevnost. Rodiče by měli dohlédnout na jediné, aby v případě různých technologií a televize měly děti omezený čas, kolik hodin denně mohou touto zábavou trávit, a potom aby i línější děti měly v průběhu dne dostatek pohybu. „S návratem z prázdnin do reality mají často potíž i dospělí, je to někdy až depresivní a pomáhá řád, režim a pravidla. S tím mohou rodiče dětem pomoci,“ doporučuje Pavlína Schejbalová.

Návrat z prázdnin bývá nejnáročnější

Konec prázdnin je vždy zkouškou pro všechny. Dojde k vybočení z běžného denního režimu a děti najednou mají spoustu nových zážitků. Po několika týdnech plných zábavy dochází k návratu do normálu a děti najednou neví, jak vyplnit volný čas. V této chvíli se často stává, že pozornost dětí sklouzne do pasivity, kdy je nic nebaví. „Poslední dny prázdnin a na začátku školního roku roste zájem rodičů o různé tipy na sportovní kroužky i kluby, velká poptávka je také po tipech na výlety a sportovní akce. Na našem webu sportvokoli.cz, který provozujeme společně s Českým olympijským výborem, jsme zaznamenali zájem zejména o tipy na outdoorové aktivity a to, jak zabavit a unavit děti. Proto neustále vylepšujeme funkce webu a snažíme se cestu ke sportu ulehčit,” říká Tereza Vyhnálková ze Sazky.