Nový výzkum: Lidi provize pro realitní makléře nestraší. Zajímají se o kvalitu

Pouze 11 procent lidí odrazuje pro případnou spolupráci s realitní kanceláří provize pro makléře. Nejpodstatnějším důvodem (45 %) je obava, že klient nebude vědět, na koho se ve společnosti obrátit. Vyplývá to z výzkumu Fincentrum Reality, který byl nabrán na vzorku skoro 800 respondentů. V současné době je velká poptávka po zkušených a kvalitních makléřích. „Klienti se zajímají o praxi makléře, sledují a zkoumají jeho úspěšnost. Žádají informace, zda je v oboru vzdělaný,“ prohlásil Martin Fojtík provozní ředitel společnosti Fincentrum Reality.

Stejně jako v pohostinství lidé čím dál více řeší, co jim v restauraci přinesou na stůl, a z jakých surovin to bylo uvařeno, tak v současnosti roste zájem vidět makléřovi do "kuchyně". Tedy dozvědět se, co umí a co může nabídnout. "Prodat nemovitost můžete v dnešní době několika způsoby. Pokud někdo věří, že prodej po vlastní ose je pro něj výhodný a je přesvědčen, že dokáže ochránit všechny rizika s prodejem spojené, tak proč ne," prohlásil Martin Fojtík.

Sedmdesát procent klientů společnosti Fincentrum Reality uvažovalo, že by využili služby realitní kanceláře. 66 % klientů už spolupracovalo s makléřem na volné noze, 82 % mělo zkušenost s internetovým portálem, který nabízí prodej nebo pronájem nemovitosti. "Klienti mají právo vybrat si, jak chtějí byt prodávat. Zároveň si musí uvědomit rizika. Pokud nemovitost prodáváte sám, můžete v první chvíli nasadit špatnou cenu a přijít tak o statisíce. Další věcí jsou právní vady, které se mohou objevit. Navíc čas strávený na prohlídkách musíte někde získat," popisuje Fojtík.

Podle výzkumu společnosti Fincentrum Reality největší obavou pro využití služeb samostatných makléřů nebo internetových portálů menší zkušenosti s veškerými procesy. To uvedlo 45 % respondentů. Druhým důvodem je absence profesionálních služeb, jako nafocení a prezentace bytů (23 %). "Podstatná je také ochrana klientů. V nemovitostech často lítají milionové částky, často také dochází k nehodám v bytech při prohlídkách - taková rozbitá televize už pokazila obchodní vztahy nejednomu makléři na volné noze. To je jeden z důvodů, proč by makléři a realitní kanceláře měli mít pojištění odpovědnosti," dodal Martin Fojtík.

Rozhodující pro volbu služeb realitní kanceláře je kvalita a zkušenost makléře, což uvedlo 31 % respondentů. Zároveň 18 % klientů uvedlo, že mělo špatnou zkušenost s makléřem na volné noze a 6 % zase s online službami. Větší nároky mají klienti také v oblasti finančních produktů. "Lidé jsou náročnější a vzdělanější, proto hledají poradce, který má odbornost a dostatečnou zkušenost. Nikdo nesvěří své úspory tomu, komu nevěří," prohlásila Iva Vokotá ze společnosti Fincentrum.

Klienti zkouší prodeje přes dvě služby

V současné době také dochází k tomu, že při prodeji klienti využívají více realitních kanceláří, případně využívají více služeb. A tak když makléř pracuje na prodeji bytu několik týdnů, majitel mu oznámí, že už ho prodal… "To je bohužel stále častější praxe. Je potřeba si ale říct, že pokud měl makléř řádně uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu a v našem případě výhradní, tak mu provize náleží," tvrdil Martin Fojtík. "Český člověk je vynalézavý a dychtí po slevě. A také klienti často testují různé typy makléřů. Bohužel se občas děje to, že se nemovitost prodá hůře, než kdyby servis zajištoval jeden realitní odborník."

Dotazníkový výzkum společnosti

(Pozn. vzorek 786 klientů společnosti Fincentrum a Fincentrum Reality)

Je to vaše první zkušenost s realitní agenturou?

Ano 46 %

Ne 54 %

Uvažovali jste, že byste využili služby realitní kanceláře?

Ano 70 %

Ne 30 %

Měli jste zkušenost se samostatným makléřem, který nebyl z žádné realitní kanceláře?

Ano 34 %

Ne 66 %

Měli jste zkušenost s internetovým portálem, který nabízí prodej bez realitní kanceláře?

Ano 18 %

Ne 82 %

Zkoušeli jste nemovitost prodat či pronajmout na vlastní pět?

Ano 40 %

Ne 60 %

Co Vás přesvědčilo využít služby realitní kanceláře?

31 % kvalita a zkušenost makléře

22 % byl mi doporučen finančním poradcem, se kterým mám vypracovaný finanční plán

18 % špatná zkušenost se samostatným makléřem

6 % špatná zkušenost s internetovým portálem

23 % je to má první zkušenost, a tak jsem rovnou oslovil/la realitní kancelář

Má realitní makléř v České republice dobrou pověst?

Ano 14 %

Spíše ano 35 %

Spíše ne 31 %

Ne 20 %

Co Vás odrazuje od případné spolupráce s realitní společností?

11 % vysoká provize pro makléře

45 % nevím na koho se obrátit

23 % nevím, co služby obsahují, tak mám obavy

21% chci si nemovitost prodat/pronajmout sám

Co Vás odrazuje od spolupráce se samostatnými makléři či internetovými portály?

22 % nedostatečná právní odbornost

45 % menší zkušenosti s veškerými procesy kolem nemovitostí

10 % absence pojištění z případných rizik

23 % absence profesionálních služeb (nafocení a prezentace bytů)