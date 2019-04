Nový trend pro babysitting? Chytré hodinky!

Pro každého rodiče je důležitá bezpečnost dětí. Ať už ve škole, na ulici, na výletě. Dnešní doba je bohužel jiná a neustále slýcháme o tom, že se nějaké dítě ztratilo nebo ho někdo obtěžoval. I když se snažíme, jak to jen jde, nemůžeme děti mít na očích nonstop.

Řešením mohou být chytré hodinky s GPS lokátorem. Znáte je?

Dětské chytré hodinky zastávají hlavně bezpečnostní funkci. Lze je využít pro lokalizaci pohybu, telefonování na vybraná čísla, příjem hovorů z těchto čísel, navíc stiskem jednoho tlačítka na hodinkách může dítě vyhlásit poplach.

Kromě toho ukazují čas, upozorní vás, když dítě opustí bezpečnostní zónu, ve které se může pohybovat.

K tomu, abyste měli přesné informace o pohybu dítěte a byli s ním ve spojení, vám postačí zakoupit hodinky, aktivní sim kartu s daty a mít chytrý telefon. Do něho si nainstalujete aplikaci, s jejíž pomocí můžete hodinky ovládat a sledovat polohu.

Pro jaké děti jsou hodinky určené?

Hodinky jsou vhodné pro děti ve věku 3 až 12 let, které chodí samy do školy, na kroužky, za kamarády. Plně nahradí i mobilní telefon - teda pokud ho dítě nemá ještě z jiných důvodů. Klidně je mohou nosit i starší děti, ty už ale jistě budou chtít také mobil.

Čím se hodinky Gator mohou pochlubit?

Řadou funkcí, o kterých se vám ani nesnilo. Dokáží poměrně přesně určit polohu, kde se dítě nachází. Na ně i z nich je možné telefonovat na předem vybraná telefonní čísla. Disponují SOS tlačítkem, máte možnost nastavit bezpečnostní zóny, ve kterých se dítě může pohybovat.

I když se vám mohou zdát poměrně drahé, když si spočítáte, že ušetříte za mobil, nahradí budík a navíc budete vědět, kde je právě teď dítě nachází - částka není tak vysoká. Chytré hodinky Gator jsou tu pro vás a vaše dítě.

Lokalizace pohybu

Tím, že dětské GSM hodinky Gator využívají k určení polohy kombinaci AGPS, LBS, GPS a WiFi se odlišují od konkurence. Díky této kombinaci dokáží celkem přesně lokalizovat pohyb dítěte i v budovách a místech, kde není GPS signál.

Tyto informace pak spolu se souřadnicemi odejdou z hodinek do mobilní aplikace, kterou má rodič nainstalovanou ve svém chytrém telefonu. Tato aplikace je ke stažení pro Android i iOS a je zdarma. Ale pozor. Nefunguje na zařízeních značky Asus a Blackberry.

Jakými funkcemi se hodinky mohou pochlubit?

Analogový i digitální ciferník

Budík

SOS tlačítko, které vyšle varovný signál na přednastavená čísla . Stiskem tohoto tlačítka dojde ke spuštění nouzového režimu. Hodinky budou vytáčet až tři přednastavená telefonní čísla a zároveň odešlou do aplikace přesnou polohu.

tlačítko, . Stiskem tohoto tlačítka dojde ke spuštění nouzového režimu. Hodinky budou vytáčet až tři přednastavená telefonní čísla a zároveň odešlou do aplikace přesnou polohu. Safezone - Nastavte místa, kam dítě smí. Při jejich opuštění hodinky automaticky odešlou upozornění na váš telefon.

Hodinky fungují v Čechách i v zahraničí

Aby hodinky fungovaly, je třeba do nich vložit sim kartu s datovým balíčkem. V případě, že bude zapnutý roaming, budou hodinky fungovat i za hranicemi. V některých zemích to ale neplatí a je třeba do nich vložit sim kartu dané země. Pak není roaming potřeba, stačí nastavit APN kód operátora.