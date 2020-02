Nový iPhone SE2: Apple se zřejmě pochlubí dvěma variacemi

Letošní rok je sice na svém počátku, nicméně mnozí příznivci zařízení s nakousnutým jablíčkem ve znaku už netrpělivě čekají na jeho další modely. A není se vůbec čemu divit. Mnohé zahraniční servery hovoří o tom, že do konce letošního roku představí společnost Apple druhou generaci mobilních telefonů iPhone SE.

S informací přišly prvně dodavatelské řetězce z Tchaj-wanu. Nejmenší z rodiny iPhonů v inovativním provedení by tak měl být poměrně rychle na světě. Jak bude vypadat a čím by nás jako zákazníky měl ohromit? To vám prozradíme v následujících řádcích.

5 až 6 nových mobilů Apple?

Zřejmě nejžhavější novinkou je skutečnost, že Apple letos představí nový model vyznačující se LCD displejem. Mělo by se jednat o aktualizovanou verzi iPhonu SE2, který bude mít 5,5 či 6,1 palcový LCD displej. Právě on by měl být v nabídce na konci roku 2020 nebo začátkem následujícího 2021. Zajímavá je verze analytika Ming-ChiKua. Ten očekává, že na trh přijde celkem 5 nových mobilních telefonů od společnosti Apple. Po iPhonu SE2 vyznačujícím se 4,7palcovým LCD displejem, jenž přijde na trh již v první polovině letošního roku, přijde vyšší řada. Ta už bude disponovat OLED panely a vyjde až v druhé polovině letošního roku. A úhlopříčky těchto telefonů. Pohybovat by se měly od 5,4 přes 2× 6,1 až po 6,7 palců. Najdou se i dodavatelé, kteří tvrdí, že by mělo přijít celkem 6 nových mobilních zařízení Apple. Samotný šestý modely by se měl vyznačovat LCD displejem.

A vzhled iPhone SE2?

iPhone SE2 by se měl být tvarem nápadně podobný modelu iPhone 8. Ten je charakteristický hlavně širokými rámečky a domácím hardwarovým tlačítkem HomeButton. To ostatně najdeme i na klasickém iPhone SE. Právě ono je také místem pro Touch ID. Procesor bude na novém modelu kvalitní a velmi svižný. Konkrétně se bude jednat o A13 Bionic s operační pamětí mající kapacitu 3 GB.

Tři barevné variace

Těšit se mohou příznivci mobilů Apple na celkem tři variace iPhonu SE. Klasiku představují Silver a Space Grey. Zajímavou inovací bude Red. Jinak si budou moci zákazníci vybírat i ze dvou velikostí úložiště, a to 64 a 128 GB. Počítat by se mělo s tím, že v telefonu bude technologie HapticTouch. Původně si někteří lidé mysleli, že by se mělo jednat o technologii 3D Touch. Ta ale v nových iPhonech nebude. A ceny? Ty začnou v USA na 399 dolarech. V přepočtu se jedná o nějakých 8 778 korun.

Více než rozumné velikosti

Úhlopříčky displejů u nových modelů budou 6,7, 5,4 a 6,1 palcové. Vynikající je hlavně fakt, všechny displeje budou OLED. Navíc se Apple zřejmě pochlubí mobilem schopným fungovat při přenosu dat v rámci 5G sítě. Nejspíše půjde o variace s úhlopříčkami 6,7 a 5,4 palců. Model s úhlopříčkou 6,1 palce dokáže přijímat pouze LTE sítě.

Něco pro fanoušky malých telefonů

Patříte spíše mezi vyznavače opravdu malých mobilních telefonů? Tak třeba takový iPhone 11 Pro 2020 nabídne relativně malý displej, a to konkrétně 5,4 palcový OLED panel. Jen pro zajímavost, aktuální iPhone 11 Pro má displej s velikostí 5,8 palce. Opačná je situace u iPhone 11 Pro Max. Nová verze bude mít displej o úhlopříčce 6,7 palce. Aktuální variace je typická displejem 6,5 palce.

