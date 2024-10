Nový grantový program Tesco Správný start, podporuje děti a mladé

Správný start pomáhá dětem a mladým, zejména těm, kteří čelí složitějšímu startu do života.

Program Správný start podporuje menší komunitní projekty po celé České republice. Vyjadřuje závazek Tesca být dobrým sousedem ve všech regionech, kde působí. "Jsme hrdí na to, že můžeme podporovat lokální projekty, které mají skutečný dopad na životy dětí a mladých lidí. Správný start pomůže vyrovnat startovní čáru těm, kteří čelí životním překážkám, ať už se jedná o fyzické, sociální nebo jiné handicapy. Program jim nabídne lepší vyhlídky a příležitosti do budoucna. Věříme, že investice do mladé generace je investicí do naší budoucnosti. Spolupráce s lokálními komunitami je klíčová pro dosažení tohoto cíle, " říká Katarína Navrátilová, ambasadorka programu a generální ředitelka Tesco ČR. Správný start navazuje na dlouhodobě úspěšnou iniciativu Vy rozhodujete, my pomáháme, která během 15 kol pomohla tisícům lokálních projektů.

Na tiskové konferenci při představení programu vystoupili zástupci odborného garanta a neziskových organizací, kteří na konkrétních úspěšných projektech demonstrovali význam této podpory.

Gabriela Vondrušová, ředitelka NROS:

"Máme velikou radost, že grantový program Nadačního fondu Tesco bude i nadále pokračovat a NROS toho může být součástí. Podpora prostřednictvím tohoto programu se pro neziskové organizace ukazuje jako nepostradatelná, a to zejména při financování fakultativních činností organizací. Již několik posledních kol bylo zřejmé, že klíčovou cílovou skupinou jsou děti. Proto považujeme za logický krok zacílení programu právě na děti a mladé lidi a jejich dobrý start do života a moc se těšíme na pěkné projekty, které bude možné realizovat právě díky Správnému startu."

Denisa Krausová, vedoucí sociální pracovnice, Charita Písek:

"Nadační fond Tesco, ať již s původním grantovým programem Vy rozhodujete, my pomáháme, nám umožnil úspěšně realizovat projekty jako Cesta ke zdraví (projekt pomohl dětem vytvořit vhodné hygienické návyky, zásady zdravého stravování a aktivní trávení volného času). Cesta ke zdraví měla u našich klientů velký ohlas, proto bychom se rádi zapojili i do nového grantového programu Správný start, abychom mohli připravit jeho pokračování."

Adéla Červená, manažerka komunikace, Zdravotní klaun:

"Jsme velmi vděční, že jsme mohli být součástí projektu Vy rozhodujete, my pomáháme už od prvních kol. Díky získaným finančním prostředkům mohou Zdravotní klauni pravidelně rozdávat radost a smích nejen nemocným dětem, ale i osamělým seniorům nebo zdravotnickému personálu po celé České republice. Posláním Zdravotních klaunů je přinášet radost, dobrou náladu a naději na místa, kde se jich příliš nedostává."

Lenka Dvořáková, zakladatelka, Colben

"Komunitní centrum Colben vzniklo v lednu 2023 v rozvojové čtvrti pražských Vysočan. Grantový program Vy rozhodujete, My pomáháme byl jedním z našich prvních podporovatelů. Pomohl nám v úplných začátcích, kdy bylo velmi těžké dostat se k finančním prostředkům na rozjezd. Díky poskytnutým finančním prostředkům vznikl coworkingový prostor pro pracující rodiče s malými dětmi."

Vítězné projekty získají 45 000 Kč v každém ze 70 regionů. Program proběhne dvakrát ročně, přičemž celkově Tesco podpoří lokální projekty částkou 6,3 milionu Kč ročně. O výběru nejlepších projektů rozhodnou zákazníci prostřednictvím hlasování v prodejnách na začátku roku 2025. Nyní probíhá přihlašovací fáze, organizace mohou své přihlášky posílat až do 8. listopadu.