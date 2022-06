Novou variantu toniků představuje Coca-Cola v zážitkovém autobusu

Minulou neděli bylo v pražském Karlíně rušno. Konal se v něm tradiční karlínský street food festival.

Na návštěvníky čekal bohatý doprovodný program, spousta jídel z české i světové kuchyně a v parném dnu také osvěžují pití. Mezi ním i česká jednička v kategorii sycených nápojů pro dospělé - Kinley z portfolia společnosti Coca-Cola, která v loňském roce navýšila svůj podíl na trhu takzvaných adult nápojů na 21,1 %. Češi loni vypili téměř 5 milionu litrů toniku této značky. O víkendu mohli návštěvníci ochutnat novinku letošního roku Kinley Tonic Zero. Nápojem s nulovým obsahem cukru reaguje společnost Coca-Cola na aktuální trendy, se snahou nabízet zákazníkům alternativy bez cukru a dál rozšiřovat základnu Zero produktů.

Sázka na romantiku i kávu

V rámci kampaně vyjíždí zážitkový autobus. Jeho chill-out tour, s cílem představit nový produkt, bude probíhat v červnu a červenci se zastávkami v Praze, Brně a Bratislavě. Na své palubě vozí 2500 toniků. Jedná se o upravený autobus s barem s originální lounge pro milovníky insta obsahu, kteří si v něm mohou udělat fotku například na houpačce s andělskými křídly. Největší zážitek ale čeká nahoře. V pomyslném autobusovém nebi se nachází střešní bar. Stačí usednout do pohodlného křesla, zaposlouchat se do okolní hudby propletené typickým šrumem streetfoodové akce, vychutnat si namíchaný nápoj a relaxovat. Atmosféra je doslova magická. Nejen designem autobusu doplněným palmami, výhledem na celý festival, ale i nádhernou kulisou v podobě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Romantika zaručena.

"Hodně si dáváme záležet na tom, abychom vybírali fantastické lokality," říká Mojmír Špalek z realizačního týmu. Podle něj je výběr lokality extrémně důležitý. "Tuto práci dělám přes 20 let a už je pryč doba, kdy se udělaly nějaké pozvánky a lidi masově přišli. Nyní se za nimi musí dojít, odchytit je na těch deset minut, během kterých si dají drink a řeknou si, že se jim líbí natolik, že ho příště vyhledají sami," říká Mojmír Špalek.

Celou kampaň provází slogan "život chutná lépe po páté". Tedy v okamžiku, kdy člověk ukončí práci, vypne počítač a vypraví se na cestu domů.

"Lákáme lidi, kteří odcházejí z práce, abychom jim dali pocítit chuť toho, když se za ni odmění. Budeme proto stát na místech blízko business center," říká Mojmír Špalek s tím, že je součástí kampaně uvědomění si důležitosti work-life balance.

"Právě ten moment, kdy končíte v práci a jdete do soukromého života, je hodně důležitý. Já pracuji ve Špindlerově mlýně, ale bydlím 25 kilometrů od něj. Cestu, kdy sednu do auta a jedu domů, vnímám jako takový rituál, kdy za sebou zavírám práci a otevírám rodinu a osobní život," vypráví Jaroslav Kafka, který si v přestávce mezi moderováním festivalu na chvíli odskočil popít Espresso Tonic. Jednu z oblíbených míchaných nealkoholických variant, která obsahuje kromě Kinley Tonic Water Zero a Espresso Coste Coffee i grapefruitovou kůru a snítku rozmarýnu. "Dávám si ho dnes již poněkolikáté. Je nejlepší. Vyhovuje mi, jak je osvěžující, a zároveň je v něm káva, která mě dokáže postavit na nohy. Ta jde s tonikem skvěle dohromady," říká moderátor.

"Napoprvé jsem tomu moc nevěřil, ale úplně jsme se do něj zamiloval," dodává. I barman Tomáš Zvolánek, který dohromady na nedělní akci namíchal 526 koktejlů, potvrzuje, že je tato varianta velmi populární. V poměru 3:1 ale stále vedou alkoholické drinky.

V nabídce s novým tonikem má Coca-Cola celkem šest koktejlů - tři alkoholické a tři nealkoholické varianty, od Sunny Rock s bezinkovým sirupem přes Fiero & Tonic s Martini Fiero a pomerančem až po lahodný a osvěžující Virgin Rhubarb s rebarborovým nektarem. "Všechny koktejly jsou dělány na festivalové podmínky, takže se nejedná o nic extrémně složitého na přípravu," vysvětluje barman Zvolánek. Autorem míchaných nápojů je známý barman Tomáš Kubíček, který je ambasadorem značky.

Celkem se loni v Česku prodalo 4,8 milionu litrů toniků značky Kinley, což představuje meziroční nárůst o 70 %. Značka těžila jednak ze zvýšených investic do marketingu, jednak jí pomohlo také to, že si zákazníci při pandemickém omezení provozu barů a restaurací dopřávali toniky Kinley díky jejich vynikající chuti častěji doma. Výrazný nárůst zájmu zákazníků zaznamenala značka také na Slovensku, kde její prodeje meziročně vzrostly o téměř 37 % na 4,9 milionu litrů.