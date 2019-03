Nové trendy v oblasti cestovního ruchu: informační technologie jsou klíčové

Berlín opět po dobu pěti dnů hostil veletrh International Travel Bussines 2019. Hledáte-li nové trendy v oblasti tohoto segmentu businessu, nehledejte je ve službách cestovních kanceláří, či v destinacích, které zrovna jsou nebo nejsou v kurzu. I cestovním ruchem hýbou především informační technologie a jejich využití v marketingu.

Data o zákaznících jsou zlatý důl. A získat se dají i offline

Možnostem využití informačních technologií v oblasti cestovního ruchu se věnovaly sekce berlínského veletrhu ITB eTravel Lab a eTravel Stage. Přednášky věnované trendům v digitálním marketingu po etravel business ukázaly, že znát svého zákazníka je přínosným i pro cestovní kanceláře, nebo provozovatele webových služeb v souvislosti s cestovním ruchem. Člověk, který si kupuje zájezd, je stejným zákazníkem jako každý jiný. Je proto důležité znát pohlaví zákazníka, četnost jeho nákupů, cenu posledního nákupu, výběr časového období, míru dokončených nákupů a celou řadu dalších důležitých údajů. Zákazníky tak dokážeme snadno rozdělit do segmentů a nabídnout jim pak v pravou chvíli ten pravý produkt.

Pro mnoho zasvěcených však výše uvedená práce s daty klientů cestovních kanceláří není nijak překvapivá. Možná už s nimi takto pracují, nebo mají sběr a práci s těmito daty ve fázi příprav. Mnohem zajímavějším poznatkem je, že lze i v cestovním ruchu digitální marketing využívat i offline. Takže zapomeňte na nesmyslné dotazníky: Co byste rádi… Inspirující je například marketingový počin Disney. Ve chvíli, kdy navštívíte zábavní park firmy, dostanete na ruku náramek Disney Magical Band. Bez něj toho v parku moc nenaděláte. Jak ve své reportáži z prvního dne veletrhu ITB píše Michal Rost, otevírá vám ty správné dveře, zpřístupňuje atrakce i objednává jídlo. "Na základě dat z náramku se personalizuje pobyt zákazníka v zábavním parku a zároveň jsou informace využívány k tvorbě služeb a balíčků na míru cílovým skupinám," konstatuje poznatek z prezentace Klause Kohlmayra (The Role Of Humans In The Future Of Revenue - A Story Of Magic, Intelligence And Dogs).

Amazon ví, jak se vyvarovat chyb v komunikaci s mileniány

Velice zajímavou byla i ochutnávka čísel z Amazonu, jejíž hlavním cílem bylo sdělit, jak je výhodné integrovat platební systém Amazonu Alexa pay i do etravel. Současně však prezentace Martina McDonalda s názvem Rethinking Convenience For The Connected Traveler upozornila na důležitost UX. Zejména mileniánové, kteří jsou neustále online, očekávají, že ecommerce služba bude vypadat stejně, ať k ní přistupují z jakéhokoliv zařízení. Zcela je umí odradit absence některých funkcí na vybraných zařízeních. Podle poznámek Michaela Rosta "až 73 % ecommerce zákazníků změní dodavatele služeb, pokud je odradí UX".

Jak budou nejen klienti cestovních kanceláří v budoucnu hledat na internetu?

Užitečnými jsou rovněž závěry plynoucí z grafu predikce vývoje hledání na internetu do roku 2025 od YEXT, který Michal Rost publikoval na svém blogu. Stále markantněji bude klesat hledání prostřednictvím webu. Částečně ve prospěch vyhledávačů, ale především moderních chatovacích a voice služeb.

National Geographic představil svůj ekosystém

Andrew Nelson ve své přednášce Content, an dem man hängenbleibt prezentoval, jak zajímavě, komplexně a efektivně zvládá tento 131 let starý titul pracovat se všemi moderními mediálními kanály. Řada českých médií, která se považují primárně za tištěná, by si měla brát z National Geographic příklad. A to samozřejmě i těch se zaměřením na cestování a volnočasové aktivity. Zajímavým faktem též je, že časopis nemá vůbec placenou reklamu, a přesto se díky svému unikátnímu a kvalitnímu obsahu uživí. Více z přednášky se lze dozvědět na blogu Michala Rosta.