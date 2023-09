Nové tablety od Samsungu bodují skvělým displejem i výkonem

Samsung před časem představil trojici svých špičkových tabletů, které se liší hlavně velikostí displeje. Všechny tři ale mají jedno společné – díky svému výkonu, kvalitě zpracování a samozřejmě také schopnostem by měly být schopné nahradit uživateli jeho běžné PC. Nejenže ho umí nasimulovat pomocí speciální funkce, ale k mání je i pouzdro s integrovanou klávesnicí a touchpadem.

Korejský technologický gigant představil nové tablety Samsung Galaxy Tab S9 jako své top modely, které by ale měly být dostupné širokému spektru zájemců. Na výběr jsou totiž velikosti 11, 12,4 a 14,6 palce, které jsou označené jako Tab S9, Tab S9+ a Tab S9 Ultra. To už samo o sobě vyvolává pozornost, protože největší z nich má prakticky stejně velkou obrazovku jako běžně používané notebooky. Jenže na rozdíl od nich jde o velmi tenký a tudíž i kompaktní přístroj - tloušťka je jen 5,9 mm. U menších rozměrů jsou tloušťky 5,7 mm pro Tab S9+ a 5,7 mm pro Tab S9. Nejmenší tablet váží 498 gramů, střední 581 a největší pak 732.

Dřív bylo zvykem, že menší modely tabletů měly často méně kvalitní displej než jejich větší a dražší sourozenci. To ale v případě těchto novinek neplatí. Všechny tři jsou totiž vybaveny špičkovým panelem typu Dynamic AMOLED 2X, jenž má obnovovací frekvenci 60 až 120 Hz a jsou vybaveny podporou HDR10+. To je výhodné třeba při pozorování na přímém slunci, kdy je obraz dostatečně kontrastní a tedy i pohodlně čitelný. Mimochodem, tablety si není problém vzít třeba s sebou k vodě, novinkou pro letošní rok je totiž odolnost IP68, což znamená, že je lze teoreticky používat i pod vodou, i když si lze takovou situaci jen těžko představit. S touto ochranou patří Samsung mezi výjimky.

Další zajímavou novinkou je čtečka otisků prstů integrovaná do displeje, tablety se tedy dají odemykat stejně jak to známe z chytrých mobilních telefonů vyšších tříd. V případě prvních dvou velikostí najdeme na přední straně 12Mpx fotoaparát integrovaný do rámečku, v případě největšího Tab S9 Ultra jsou k dispozici dvě čočky 12 plus 12 Mpx. Na zádech pak má základní Tab S9 13Mpx kameru, kdo by chtěl fotiti širokoúhle, pak může s modely Tab S9+ a Tab S9 Ultra, které mají navíc ještě 8Mpx čočku. Povedené jsou také integrované reproduktory AKG s Dolby Atmos, které jsou o pětinu větší než u předchozí generace.

Nejrychlejší čip, komplexní připojení

Pojďme se ale podívat "pod kapotu", kde najdeme nejnovější čip Snapdragon 8 druhé generace od Qualcommu. Samsung u něj upravil chlazení, aby byl schopen dlouhodobě pracovat pod velkou zátěží. Navíc se podle zvolené varianty pojí s pamětí RAM od 8 do 16 GB. Samozřejmě se mění i velikost úložiště, základní modely mají 256 GB, střední 512 GB a top varianta má k dispozici prostor na jeden terabajt dat. Všechny modely pak mají Wi-Fi standardu 6E, lze si ale dopřát i možnost připojení k 5G síti. Novinkou je také funkce eSIM a standardem je Bluetooth 5.3.

Z takových údajů je patrné, že tablety od Samsungu nebudou mít jediný problém s přehráváním multimédií a zvládnou i nejnovější hry. Pro ty, kteří by jimi opravdu chtěli nahradit své pracovní PC je připraven režim DeX. Ten promění prostředí tabletu na takové, které je velmi podobné klasickému desktopu. Stačí pak připojit klávesnici s touchpadem a s tabletem pracovat jako s běžným notebookem. Výhodou ale je, že je samozřejmě stále k dispozici dotyková obrazovka a také poveden pero S Pen, které je součástí balení. To je stejně odolné proti vodě jako tablet a lze ho použít třeba na poznámky, ilustrace a další kreativní činnosti. Baterie mají podle velikosti tabletů kapacitu 8400, 10 090 nebo 11 200 mAh, takže času na práci by mělo být dost.

A jak je to s cenou? Ta se logicky odvíjí podle zvolené varianty, kterých je k mání poměrně dost. Nejdostupnější model, tedy Samsung Galaxy Tab S9 s kapacitou 256 GB začíná na ceně 21 499 korun. Samsung navíc nabízí výkupní bonusy podle zvoleného modelu až do výše 10 tisíc korun, čímž se dá zásadně snížit pořizovací cena novinky.