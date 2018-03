Nové supermoderní letiště v Koreji využívá práci robotů

Letiště Soul-Inčchon otevřelo 18. ledna 2018 nový terminál 2, který představuje špičku ve vývoji letecké dopravy. Jižní Korea proměnila 100 miliard investovaných korun ve výjimečné dopravní dílo, plně využívající možnosti současné techniky.

Časový plán výstavby terminálu 2 korejského letiště Soul-Inčchon nebyl stanoven náhodně. Vycházel z potřeby posílit dopravní infrastrukturu pro období zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Roli významného dopravního zařízení bude nicméně terminál 2 plnit i v letech a desetiletích následujících po závěrečném olympijském ceremoniálu. Úspěšná realizace terminálu 2 přinesla navýšení celkové kapacity letiště Soul-Inčchon o 18 milionů cestujících ročně - letiště tak nyní zvládne za rok přepravit až 72 milionů lidí. Pro ilustraci můžeme toto číslo porovnat s pražským Letištěm Václava Havla, které v průběhu loňského roku 2017 přepravilo necelých15,5 milionu cestujících.

Na letiště Soul-Inčchon dnes létají pravidelné linky z Prahy, jejich provozovatelem je společnost Korean Air. Nový terminál 2 obsluhuje také lety partnerských aerolinií Korean Air ze skupiny SKY TEAM, tedy americké Delta Air Lines, francouzské Air France a nizozemské KLM Royal Dutch Airlines. Lety všech zbývajících přibližně 80 aerolinií mířících na letiště Soul-Inčchon odbavuje starší terminál 1.

Chytré letiště: špičková technika pomáhá i baví

Vyspělé komunikační a informační technologie patří mezi charakteristické symboly moderní Jižní Koreje. Není tedy žádným překvapením, že byly v nadstandardní míře zapojeny i do provozu letiště Soul-Inčchon. Tvůrci koncepce terminálu 2 se například rozhodli poslat na pomoc lidem marně hledajícím svou odletovou bránu úslužné roboty. Stačí jednoho z plechových asistentů brázdících letištní prostory oslovit a on vás doprovodí až na potřebné místo. Čekání na let si pak můžete ukrátit hraním fotbalu nebo leteckého simulátoru ve světě virtuální reality. Vyspělá elektronika umožňuje také rozsáhlé využití samoobslužných kiosků, u nichž snadno a rychle odbavíte sebe i svá zavazadla.

Příroda a kultura pro příjemný zážitek cestujících

Architekti a stavitelé kladli u terminálu 2 velký důraz na pohodlí cestujících. Vnitřní prostory terminálu naplňuje denní světlo, přicházející skrze prosklenou střechu. Na vytvoření příjemné atmosféry se podílejí rozlehlé plochy interiérové zeleně. Občerstvit se můžete v některé z bezpočtu restaurací a kaváren. K potěše ducha slouží představení odehrávající se v prostorách určených k propagaci unikátní korejské kultury. V terminálu 2 najdete také stálé výstavy a řadu solitérních uměleckých děl.

Korean Air poskytuje svým zákazníků disponujícím letenkami první třídy či business třídy zázemí v podobě salonků oddělených od běžných prostor terminálu. Jejich vybavení zahrnuje například sprchy, knihovnu nebo digitální tělocvičnu. Svůj vlastní salonek mohou využívat také držitelé vyšších úrovní věrnostních karet Korean Air.

Vzduchem, na kolech i po kolejích…

Terminál 2 letiště Soul-Inčchon představuje komplexní dopravní systém, spojující okolní oblasti severní části Jižní Koreje se zbytkem světa. Kromě vzdušné cesty je tak pochopitelně důležitá i pozemní dopravní infrastruktura. Napojení letiště na nedaleké korejské hlavní město Soul zajišťují rychlovlaky Korea Train Express, známé pod zkratkou KTX. Dopravní návaznost na lety ze všech koutů planety má zabezpečit také autobusový terminál. Vzájemné spojení letištních terminálů 1 a 2 je pak úkolem podzemní dráhy.

Výstavbou terminálu 2 jihokorejské ambiciózní plány zdaleka nekončí. Skutečným cílem je vytvořit z letiště Soul-Inčchon nejvýznamnější uzel globální dopravy v oblasti. Otevření terminálu 2 "pouze" úspěšně završilo třetí fázi projektu, jehož finálním cílem je rozšíření kapacity letiště až na 100 milionů odbavených cestujících za rok. Už dnes se přitom Soul-Inčchon umisťuje na předních příčkách oborových soutěží. V každém z předcházejících tří let získalo titul pro nejlepší přestupní letiště světa. Pro rok 2018 aspiruje na ocenění "Nejlepší letiště světa".