Nové rodinné bydlení v Rezidenci Laurová s garážovým stáním ZDARMA jen do konce roku

Představte si svůj nový domov v jedné z nejžádanějších lokalit Prahy – na Smíchově.

Rezidence Laurová není jen obyčejným developerským projektem, je to místo, kde se historie setkává s moderním designem, příroda s městským ruchem a kvalita s funkčností. A co víc? Při koupi jakékoliv bytové či komerční jednotky získáte garážové stání ZDARMA! Nabídka platí pouze do 31. prosince 2024, tak neváhejte a udělejte krok k novému bydlení ještě dnes.

Rezidence Laurová je aktuálně ve výstavbě mezi ulicemi Na Laurové a Na Neklance. Nabízí širokou škálu bytových jednotek, od kompaktních 1+kk až po prostorné rodinné 5+kk o rozměrech 31 m² až 204 m², s balkóny, lodžií, terasami nebo předzahrádkou. Ať už hledáte útulný byt pro sebe nebo dostatek prostoru pro rodinu, Rezidence Laurová vám má co nabídnout.

Pro ty, kteří chtějí spojit bydlení s podnikáním, jsou zde komerční prostory od 34 m² až po 226 m². Smíchov je dynamická oblast plná života a růstu, což zaručuje skvělou příležitost pro vaši firmu.

Váš nový domov prostřednictvím virtuální prohlídky

Nyní si můžete celý projekt prohlédnout prostřednictvím virtuální reality. Projděte si okolní ulice, nahlédněte do jednotlivých bytů i komerčních prostor a vyberte si jednotku podle vašich preferencí - ať už jde o dispozice, patro, nebo výhledy z vašeho vysněného domova. Rezervujte si svůj termín virtuální prohlídky a zavolejte nám na číslo 702 205 205, kde vám rádi poskytneme všechny potřebné informace.

Nabídka garážového stání zdarma platí jen do 31.12.2024!

Nabídka garážového stání zdarma je časově omezená, proto neváhejte a využijte ji co nejdříve. Vybraná parkovací stání budou mít přípravu pro elektromobilitu.

Moderní bydlení inspirované historií sousedství

Architektura projektu je inspirována historií sousedství, přičemž využívá čisté a funkční linie, které dokonale zapadají do okolní přírody. Tento projekt kombinuje městský životní styl s blízkostí zelených ploch, což činí Rezidenci Laurová ideálním místem jak pro rodinné bydlení, tak pro investici.

Privátní vnitroblok bude určen výhradně pro rezidenty. Zeleň a sadové úpravy vytvoří klidné místo pro odpočinek a setkávání s přáteli či rodinou. Příjemné chvíle si můžete užít na unikátní střešní terase SKY TOP v 6. podlaží, odkud vás okouzlí výhledy na Paví vrch, Vyšehrad a celé okolí, které dodávají místu výjimečnou atmosféru.

Komfort, který si zasloužíte

Rezidence Laurová je synonymem pro prémiové bydlení. Reprezentativní vstupní hala vás přivítá hned při vstupu do objektu, služby recepce 24/7 vám zajistí pohodlí a bezpečnost. Pro ty, kteří potřebují zázemí pro práci nebo soukromé jednání, je zde zasedací místnost. A samozřejmě nechybí ani společné prostory pro úschovu kočárků, kol a koloběžek - vše promyšleno pro váš každodenní komfort.

Vaše nové bydlení v srdci Smíchova už čeká!