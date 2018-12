Nová série Michael’s Reactions přibližuje zázračný svět chemie kolem nás

Rozhovor s Michaelem Londesboroughem

Josefína Chalupová

Chemie může být kamarád i nepřítel. Občas způsobuje nečekané problémy. Přitom ale může i mnoho obtížných situací vyřešit. Svěřili byste svůj život do jejích rukou? Dr. Michael Londesborough s tím nemá žádný problém. Jeho nová série Michael’s Reactions nám ukáže, proč má absolutní důvěru v sílu chemie. Také odhalí, kde všude kolem nás hraje chemie důležitou roli a zprostředkuje nám mimořádné zážitky.

Abych získala podrobnější informace o jeho novém projektu, pozvala jsem Michaela na kávu a zjistila od něj, na co se my, diváci, můžeme těšit.

Jak tento projekt začal?

Vše začalo pozváním zúčastnit se a vystoupit na Konferenci Reactions 2017. Různí lidé tam hovoří o budoucím směru technologií z oblasti využití polymerů, energie, mobility atd. Krátce po konferenci za mnou přišli pracovníci marketingového oddělení s nápadem vytvořit se mnou sérii krátkých filmů, zaměřených na různé typy polymerů a výrobků z nich. Z toho nápadu vznikla série Michael’s Reactions.

Proč jste se do projektu zapojil? Jaký to pro vás má význam?

Žijeme v době rychle vznikajícího velkého množství technologických objevů. Celý náš svět se rapidně mění. Domnívám se, že mnoho z nás má pocit, že se mění rychleji, než jsme schopni pochopit. Jeden příklad je využití nových materiálů. Na různých místech můžeme nahradit tradiční materiály jako kov nebo dřevo polymerovými materiály. S těmi tradičními pracuje lidstvo již tisíce let a důvěrně je zná. Polymery jsou poměrně nové a tak nám tyto zkušenosti zatím chybí. Viděl jsem příležitost, jak tyto materiály lidem přiblížit a poskytnout jim informace o jejich různorodosti a o možnostech, které nabízejí. Hlavně doufám, že díky této sérii pořadů lidé lépe porozumí polymerům a seznámí se s výrobky z nich. Protože když lidé věci pochopí, uvědomí si, že není čeho se bát.

Při natáčení často provozujete aktivity, netypické pro váš běžný život. Například lezete po skalách, jezdíte na kajaku, řídíte traktor. Jaká byla zatím vaše nejzajímavější zkušenost?

Vybrat si jen jednu je těžké. Hodně věcí zkouším poprvé a zatím nevím, co bylo nejlepší. Třeba jsem poprvé jel traktorem a to bylo skvělé. Jezdil jsem po otevřeném poli plném výmolů, které bych v normálním autě nikdy neprojel. V traktoru to šlo snadno a hladce. To byl opravdu hezký zážitek.

Také se mi velmi líbilo lezení po skalách v Českém ráji. Dělal jsem něco takového poprvé v životě a dodalo mi to velkou dávku adrenalinu. Byla to ideální možnost, jak projevit svou víru v sílu chemie. Ukázat, že lano vyrobené z polymerů mě opravdu udrží a zabrání pádu. To je nezapomenutelný zážitek.

Měl jste někdy při natáčení strach nebo obavy?

Před každým natáčením mám obavy, aby to dobře dopadlo. Strach se objevuje hlavně cestou na lokaci. V hlavě si říkám: "To jsem před tím nikdy nedělal, jak to asi půjde?" Ale ten strach spíš vzniká z obavy, abych něco nepokazil. Když jsme natáčeli na kajaku, což bylo poprvé v životě, byl jsem velmi překvapený z toho, jak bylo náročné udržet kajak v rovném směru. Neměl jsem strach o vlastní život, spíš jsem se obával, že nezískáme ty správné záběry.

Jaká je vaše nejoblíbenější epizoda?

Taky jsem o tom přemýšlel. I když je to možná klišé, oblíbenou epizodu nemám. Ty filmy jsou opravdu hodně rozdílné. Každý je o jiném výrobku, mluví o jiné látce a já v nich dělám různé aktivity. Ještě bych chtěl říct, že lidé z filmového štábu jsou velmi příjemní. Celý ten tvůrčí proces se všemi, kteří se toho účastní, je krásný, takže každý díl je radost točit. Nerad bych si vybral jen jednu epizodu, protože si myslím, že každá má něco do sebe.

Pokud by diváci mohli vidět jen jeden díl, který by si určitě neměli nechat ujít?

Myslím si, že záleží na tom, jakou kdo má profesi nebo koníčky. Například ten, kdo se zajímá o zemědělství, by rozhodně měl vidět díl, ve kterém vystupuji jako farmář. Pokud někdo sportuje, určitě bude překvapen nádhernou ukázkou chemie probíranou v epizodách o horolezectví nebo o fotbale. Pokud se někdo zajímá o materiály, ze kterých vznikají další výrobky, doporučil bych mu díl s kajakem, ve kterém probírám Liten - výrobek z vysoce hustotního polyetylenu. Zkrátka si myslím, že je tam pro každého něco.

Proč by měli diváci pořady sledovat?

Měli by se dívat, aby získali širší přehled o tom, kde všude se v našem každodenním životě vyskytují polymery. Aby rozšířili své znalosti v tom, že pokroky v technologiích přinášejí opravdu nové možnosti. Také doufám, že to přinese inspiraci lidem, kteří by chtěli něco zajímavého technologického nebo vědeckého sami vymýšlet. Že jim to umožní poznat nové materiály a bude to fungovat jako spoušť pro jejich vlastní vynalézání. Také si myslím, že i když většina lidí v České republice o Unipetrolu slyšela, možná neví, co vlastně vyrábí. Doufám, že tento program lidi obohatí a ujasní jim, jakou roli v jejich životech Unipetrol doopravdy hraje.

Co se plánuje do budoucna? Na jaká témata byste se rád zaměřil?

Letos bychom ještě rádi natočili video o vodíku. Vodík je nejmenší a také nejpočetnější molekula ve vesmíru. Jeho prostřednictvím se velmi dobře uchovává energie. Vodík rád reaguje s kyslíkem, tvoří tak vodu a uvolňuje energii, kterou má v sobě. Funguje jako taková energetická baterie. Díky tomu jsou velké předpoklady, jak zaznělo na poslední Konferenci Reactions, že směřujeme k vodíkové společnosti namísto dnešní uhlíkové. Myslím si, že by to byl velký pokrok pro naši společnost. Mohli bychom využívat uhlovodíky k jiným účelům, než jen k pálení. Uhlovodíky mají obrovský potenciál, z části zatím neodhalený a je jen na nás, jak ho využijeme. Já osobně jsem velmi zvědavý a těším se na to, co všechno nám tyto cenné molekuly v budoucnosti umožní.

I přes krátký čas, který jsem s Michaelem při rozhovoru strávila, mě přesvědčil o svém nadšení pro chemii. Pokud i jen polovina jeho energie pronikne do série Michael’s Reactions, opravdu se máme na co těšit. Když jsem se s Michaelem loučila, požádal mě, abych mu zaslala své dojmy z Michael’s Reactions. Už teď se těším, až začnu sama poznávat, kde všude v mém životě hraje podstatnou roli polyetylen, polypropylen, polyamin nebo jakýkoliv další poly-něco.